Giresunspor evinde Ümraniyespor’u ağırlıyor | CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında Giresunspor evinde Ümraniyespor'u konuk ediyor. Son 2 maçını kazanan Giresunspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son 2 maçında 4 puan alan Ümraniyespor'da da tek hedef galibiyet... Giresunspor-Ümraniyespor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
GİRESUNSPOR - ÜMRANİYESPOR
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İLK 11'LER
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Campuzano, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic
Ümraniyespor: Serkan, Popov, Sackey, Glumac, Onur, Karta, Oğuz, Avounou, Geraldo, Valentin, Umut