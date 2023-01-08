Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Giresunspor evinde Ümraniyespor'u ağırlıyor | CANLI
Giriş Tarihi: 8.1.2023 15:14 Son Güncelleme: 8.1.2023 15:22

Giresunspor evinde Ümraniyespor'u ağırlıyor | CANLI

Giresunspor evinde Ümraniyespor’u ağırlıyor | CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında Giresunspor evinde Ümraniyespor'u konuk ediyor. Son 2 maçını kazanan Giresunspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son 2 maçında 4 puan alan Ümraniyespor'da da tek hedef galibiyet... Giresunspor-Ümraniyespor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 18. haftasında Giresunspor evinde Ümraniyespor'u konuk ediyor. Son 2 maçını kazanan Giresunspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son 2 maçında 4 puan alan Ümraniyespor'da da tek hedef galibiyet... Giresunspor-Ümraniyespor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

GİRESUNSPOR - ÜMRANİYESPOR

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Campuzano, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic
Ümraniyespor: Serkan, Popov, Sackey, Glumac, Onur, Karta, Oğuz, Avounou, Geraldo, Valentin, Umut

EN ÇOK OKUNANLAR

Asılırsınız oğlum!
Biz buradayız ama evlerimiz nerede?
Altılı masa HDP’ye kesenin ağzını açacak
TİP'li Barış Atay'dan şehit edilen polis memurları için hadsiz sözler: Peki, rahatladınız mı?
Zalimlikte sınır tanımayan Kazıklı Voyvoda başından oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! 2023 hac kontenjanları belli oldu
Gizli aday formülü
Bu yıl kalbinize iyi bakın
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Putin ile arasındaki Kumluca diyaloğunu anlattı: Beni mahçup etme
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresunspor evinde Ümraniyespor'u ağırlıyor | CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA