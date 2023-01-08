Kadıköy’de koltuk sevdası

Türk futbolunun iki devi F.Bahçe ve G.Saray, 114 yıllık rekabette 396. resmi maçta karşı karşıya... Kanarya kazanıp liderliği geri almak, Aslan ise zirvede farkı açmak için sahada olacak
Samet YÜKSEL
SAMANDIRA
ANTALYASPOR maçında 1-0 yenik durumdan maçı çeviren ve 2-1 galibiyetle İstanbul'a dönen Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarınayüksek inanç ve moralle başladı.
SAMANDIRA'DA diğer lig maçlarına oranla daha fazla mesai yapıldı. JorgeJesus ve ekibi önceki karşılaşmalaragöre 2 katı süre daha fazla Samandıra'daydı.
PORTEKİZLİ teknik adam oyuncularına derbi motivasyonu yüklemesi yaptı. "Taraftarımız içinçok önemli bir karşılaşma" diyen Jesus, "Galatasaray'ı yenebilecek güçteyiz" ifadeleriyle oyuncularına öz güven aşıladı.
GALATASARAY'I günlerdir uzun saatler analiz eden Jorge Jesus ve ekibi, sarı-kırmızılı takımısol kanadından vurmak istiyor. Özellikle Samuel Osayi ve İrfan Can Kahveci ile ataklar o bölgeden gelişecek.
RASHICA ve Mertens'e önlem alınacak. Savunma arkasına top atılmasına engel olunacak. Fenerbahçe savunma çizgisini yine önde kurarak Galatasaray'ı ofsayta düşürmek istiyor.
FERDİ ile özel bir konuşma yapan Portekizli teknik adam, hücum katkısını derbide eksiksiz istiyor. Savunmayönünde de dikkatli olmasını isteyen Jesus,Boey-Rashica hattına dikkat çekti.
İRFAN Can Kahveci'yi son maçta 11'e almayıp dinlendiren Jesus, derbide deneyimli oyuncudan özel bir performans istiyor. Milli futbolcu; uzaktan şutlar, duran toplarve olgunlaşacak ataklar da kilit adam olacak.
TECRÜBELİ teknik adam, King ve Batshuayi'ye Antalya maçının ilk yarısındaki gibi olmamaları için yine uyarılarda bulundu. Özellikle King'i savunma arkasınakaçırma planı yapan Fenerbahçe'nin en büyük silahı Norveçli futbolcusu.
KULÜBEDE ise Jesus'un en büyükkozu Valencia. Sakatlığını atlatanve büyük bir sürpriz olmadığı takdirdemaça kulübede başlayacak olangolcü oyuncu maçın seyrini değiştirmekiçin hamle gücü olacak.
SAMANDIRA'DA hücumda seri ve hızlı paslaşmalar üzerinde çalışıldı. Crespo-İrfan-King üçgeni sahada bu planı uygulayacak.
JESUS: GERÇEKLİDERİ GÖSTERİN
SON haftalarda yaşanan hatalardan sonra artık hakem konuşmaya başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbide geçmiş maçlara oranlafarklı bir kimliğe bürünecek. Ekibiyle birlikte hakemin kararlarına kulübede daha sert tepkiler vermeye başlayan deneyimli teknik adam, Galatasaray derbisinde de baskı oluşturmaya çalışacak. Dün gerçekleştirilen idmanda 68 yaşındaki teknik adamın oyuncularına "Gerçek liderinkim olduğunu onlara gösterin.Çıkın ve iyi oyunumuzu sahayayansıtın" dediği öğrenildi.
BAŞKAN KESENIN AĞZINI AÇTI
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, şampiyonluk yolundaki kritik virajda takımına moral için kesenin de ağzını açtı. Kadıköy'deki maç için oyuncularına açık çek veren Koç, galibiyet halinde futbolcularınaikinci mutluluğu yaşatacak bir prim düşünüyor.
Mehmet ÖZCAN
FLORYA
SÜPER Lig'de 6 haftalık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, geçtiğimiz hafta oynadığı Ankaragücü maçı bitene kadar derbiyi düşünmedi ve Kadıköy'e lider gitme fırsatını tepmedi.
KART sınırındaki Abdülkerim Bardakcı, Kerem ve Mertens cezalı duruma düşmedi. Sacha Boey ve Oliveira'nın cezalarısona ererken, İcardi ve Torreira da Kadıköy'de oynanacak derbiye hazır.
BÜYÜKANNESI hayatını kaybettiği için cenazesine katılmak adına ülkesi Uruguay'a giden Torreira, Ankaragücümaçını kaçırırken derbiye yetişti. Torreira'nın takımla çalışabilmesi için cuma günkü antrenman 2 saat ileri alındı ve Uruguaylı dinamo, fizik olarak kritik maç için hazır hale getirildi.
DERBİYE saklanan Mauro İcardi, perşembe gününden itibaren çalışmaların tamamına katıldı.
ARJANTINLI yıldız, hocasıyla görüşüp Fenerbahçe karşısında mutlaka oynamak istediğini söyledi. Ancak Okan Buruk, İcardi'yi kulübedehamle gücü olarak kullanacak.
SOL bekte Van Aanholt'un performansından hiç memnun olmayan Okan Buruk, Leo Dubois'i bu bölgede denedi ve Fransız sağ bekle özel olarak konuşarak derbiye motive etti.
ORTA sahayı sağlam tutmak isteyen teknik heyet bu bölgede Torreira ile Oliveira'yı oynatacak. İcardi'nin yerine Barış Alper Yılmaz son taktik idmanda ileri uçta tercih edildi. Böylece sahadaki 3. Türk oyuncu22 yaşındaki genç yıldız olacak.
FLORYA Metin Oktay Tesisleri'nde derbi hazırlıklarında üç gün boyunca hem savunmaya hem hücuma özel duran top çalışması yaptırıldı.
FENERBAHÇE'YE özel olarak takti ğini değiştirmeyecek Okan Buruk, 4-2-3-1 dizilişiyle devam etme kararı aldı. Aslan, sahada dizilimini de buna göre yapacak ancak skora göre farklı formasyonların da tek tek üzerinde duruldu.
OYUNCULARIN hepsi kart konusunda uyarıldı. Sahada 90dakika 11 kişi kalmanın önemivurgulandı. Florya'da kampa girilmedi...
OKAN BURUK: ZİRVEDE DÖNELİM
LİGDE son 6 maçını kazanan Galatasaray'da moraller yerinde. Galibiyet serisini Kadıköy'de sürdürme peşinde olan sarı-kırmızılı takımda Kazımcan, Emre Taşdemir ve Ross, sakatlıkları nedeniyle yoklar. Teknik direktör Okan Buruk, "Lidergidiyoruz, lider döneceğiz" diyerek motive ettiği oyuncularına Fenerbahçe'nin eksik yönlerini ezberletti. Mertens'ten hücum hattındaki Rashica, Kerem ve Barış'a savunma arkası pasları atması istendi. Sol bekte Duboisve Van Aanholt'u değişmeli olarakdeneyen tecrübeli çalıştırıcı,Fransız yıldızda karar kıldı.
3 PUAN EŞİTTİR 10 MİLYON TL
G.SARAY yönetimi takımı motive etmek için tüm maçların primlerini öderken, F.Bahçe mücadelesi için de çıtayı yükseltti. Sarı-kırmızılı oyuncular,bugün Kadıköy'den zaferle dönmeleri halindetam 10 milyon TL'lik prim alacak.
KOREOGRAFİLİ KARŞILAMA
F.BAHÇE taraftarı, çıktığı anda biletlere hücum ederken tamamen tüketti. Bugünoynanacak mücadele öncesindesarı-lacivertli renkleregönül verenler dev birkoreografi hazırladığı vetakımı da bununla motiveedeceği öğrenildi. 50 bin kişilik Şükrü Saracoğlu Stadı'nda boş koltuk kalmayacağı öğrenilirken deplasman takımı taraftarları ise karşılaşmaya alınmayacak.
MELER'LE EŞİTLER!
KRITIK mücadelede Halil Umut Meler, orta hakem olarak görev alacak. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay olurken, Abdulkadir Bitigen de 4. hakem olarak sahaya çıkacak. Kariyerinde 5 derbide düdükçalan Meler'in yönettiği ikiG.Saray-F.Bahçe maçındataraflar birer galibiyet elde etti.