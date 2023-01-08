Kadıköy’de koltuk sevdası

ANTALYASPOR maçında 1-0 yenik durumdan maçı çeviren ve 2-1 galibiyetle İstanbul'a dönenSAMANDIRA'DA diğer lig maçlarına oranla daha fazla mesai yapıldı.PORTEKİZLİ teknik adam oyuncularına derbi motivasyonu yüklemesi yaptı.diyen Jesus, "Galatasaray'ı yenebilecek güçteyiz" ifadeleriyle oyuncularına öz güven aşıladı.GALATASARAY'I günlerdir uzun saatler analiz eden Jorge Jesus ve ekibi,Özellikle Samuel Osayi ve İrfan Can Kahveci ileRASHICA ve Mertens'e önlem alınacak. Savunma arkasına top atılmasına engel olunacak. Fenerbahçe savunma çizgisini yine önde kurarak Galatasaray'ı ofsayta düşürmek istiyor.FERDİ ile özel bir konuşma yapan Portekizli teknik adam, hücum katkısını derbide eksiksiz istiyor.İRFAN Can Kahveci'yi son maçta 11'e almayıp dinlendiren Jesus, derbide deneyimli oyuncudan özel bir performans istiyor. Milli futbolcu;TECRÜBELİ teknik adam, King ve Batshuayi'ye Antalya maçının ilk yarısındaki gibi olmamaları için yine uyarılarda bulundu. Özellikleyapan Fenerbahçe'nin en büyük silahı Norveçli futbolcusu.KULÜBEDE iseSakatlığını atlatanve büyük bir sürpriz olmadığı takdirdemaça kulübede başlayacak olangolcü oyuncu maçın seyrini değiştirmekiçin hamle gücü olacak.SAMANDIRA'DA hücumda seri ve hızlı paslaşmalar üzerinde çalışıldı.üçgeni sahada bu planı uygulayacak.SON haftalarda yaşanan hatalardan sonra artık hakem konuşmaya başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus,Ekibiyle birlikte hakemin kararlarına kulübede daha sert tepkiler vermeye başlayan deneyimli teknik adam, Galatasaray derbisinde de baskı oluşturmaya çalışacak. Dün gerçekleştirilen idmanda 68 yaşındaki teknik adamın oyuncularınadediği öğrenildi.F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, şampiyonluk yolundaki kritik virajda takımına moral için kesenin de ağzını açtı. Kadıköy'deki maç için oyuncularına açık çek verenSÜPER Lig'de 6 haftalık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, geçtiğimiz hafta oynadığı Ankaragücü maçı bitene kadar derbiyi düşünmedi ve Kadıköy'e lider gitme fırsatını tepmedi.KART sınırındaki Abdülkerim Bardakcı, Kerem ve Mertens cezalı duruma düşmedi.İcardi ve Torreira da Kadıköy'de oynanacak derbiye hazır.BÜYÜKANNESI hayatını kaybettiği için cenazesine katılmak adına ülkesi Uruguay'a gidenTorreira'nın takımla çalışabilmesi için cuma günkü antrenman 2 saat ileri alındı ve Uruguaylı dinamo, fizik olarak kritik maç için hazır hale getirildi.DERBİYE saklanan Mauro İcardi, perşembe gününden itibaren çalışmaların tamamına katıldı.ARJANTINLI yıldız, hocasıyla görüşüp Fenerbahçe karşısında mutlaka oynamak istediğini söyledi. AncakSOL bekte Van Aanholt'un performansından hiç memnun olmayan Okan Buruk, Leo Dubois'i bu bölgede denedi ve Fransız sağ bekle özel olarak konuşarak derbiye motive etti.ORTA sahayı sağlam tutmak isteyen teknik heyet bu bölgede Torreira ile Oliveira'yı oynatacak. İcardi'nin yerine Barış Alper Yılmaz son taktik idmanda ileri uçta tercih edildi.FLORYA Metin Oktay Tesisleri'nde derbi hazırlıklarında üç gün boyunca hem savunmaya hem hücuma özel duran top çalışması yaptırıldı.FENERBAHÇE'YE özel olarak takti ğini değiştirmeyecek Okan Buruk,dizilişiyle devam etme kararı aldı. Aslan, sahada dizilimini de buna göre yapacak ancak skora göre farklı formasyonların da tek tek üzerinde duruldu.OYUNCULARIN hepsi kart konusunda uyarıldı.LİGDE son 6 maçını kazanan Galatasaray'da moraller yerinde. Galibiyet serisini Kadıköy'de sürdürme peşinde olan sarı-kırmızılı takımda Kazımcan, Emre Taşdemir ve Ross, sakatlıkları nedeniyle yoklar. Teknik direktör Okan Buruk,diyerek motive ettiği oyuncularına Fenerbahçe'nin eksik yönlerini ezberletti. Mertens'ten hücum hattındaki Rashica, Kerem ve Barış'a savunma arkası pasları atması istendi.G.SARAY yönetimi takımı motive etmek için tüm maçların primlerini öderken, F.Bahçe mücadelesi için de çıtayı yükseltti.F.BAHÇE taraftarı, çıktığı anda biletlere hücum ederken tamamen tüketti.50 bin kişilik Şükrü Saracoğlu Stadı'nda boş koltuk kalmayacağı öğrenilirken deplasman takımı taraftarları ise karşılaşmaya alınmayacak.KRITIK mücadelede Halil Umut Meler, orta hakem olarak görev alacak. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay olurken, Abdulkadir Bitigen de 4. hakem olarak sahaya çıkacak.