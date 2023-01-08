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Giriş Tarihi: 8.1.2023 15:06

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Yılmaz Vural’dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Şimdilerde Yeni Malatyaspor'un başında görev yapan ve Türkiye’de birçok takımı çalıştıran tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini SABAH Spor’a değerlendirdi.

İŞTE YILMAZ VURAL'IN SÖZLERİ...

"İki takımı da seyrettiğimiz kadarıyla şu yorumları yapabiliriz... Galatasaray tamam kazanıyor ama sonuç olarak iyi oynayarak kazanamıyor. Oyuncu yeterliliği, kalitesi burada önemli rol oynuyor. Rakip topu aldığında doğru savunmayı bir türlü yapamıyorlar. Bence çok zorlanan bir Galatasaray var. Ama Fenerbahçe öyle değil. Çok coşkulu oynayan, temposu yüksek bir takım oldular. Ligin en iyi takımlarından. Favori kim derseniz bunları toparlarsak ve Kadıköy baskısını da göz önüne alırsak ki muhteşem bir atmosfer olacaktır Fenerbahçe bir adım önde geliyor. Derbileri tahmin etmek kolay değil. Sürprizlere açık derbi maçları tabikii. Biz taraftar gözüyle değerlendireceğiz. Yakışan bir derbi maçı olsun. Takım oyunu ile bu iş çözülür. Bunları doğru yaparsanız takım ne olursan olsun taraftar sayısı ne olursa olsun sonuç alırsınız. Fenerbahçe'nin farkı tam bir antrenör takımı oldular. Jesus'un adaleti, tavrı çok kıymetli. Galatasaray'da bu var mı Fenerbahçe kadar yok."

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Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!
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