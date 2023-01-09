Gareth Bale kimdir? Futbolu bırakan Gareth Bale kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Gareth Bale Milli Takım ve kulüp kariyerini noktaladığını duyurdu. Bu son dakika haberinin ardından oyuncuya ilişkin detayları merak eden futbolseverler Gareth Bale kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.
Gareth Bale biyografisi ve hayatına ilişkin detaylar şöyle;
Galler Milli Futbol Takımı'nın da kaptanı olan Bale, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dikkatlice ve uzun süre düşündükten sonra hem kulüp hem de milli takım kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Sevdiğim sporu yapma hayalimi gerçekleştirdiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum." ifadelerine yer verdi.
Southampton altyapısından yetişen Bale, Tottenham'da 6 sezon oynadıktan sonra 2013'te 101 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e giderek adından söz ettirmişti.
Bale, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığı Real Madrid'de yaşadığı uzun süreli sakatlıklardan dolayı düzenli olarak forma giyememişti.
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