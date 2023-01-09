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Giriş Tarihi: 10.1.2023 00:03 Son Güncelleme: 10.1.2023 00:03

Gareth Bale kimdir? Futbolu bırakan Gareth Bale kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Gareth Bale kimdir? Futbolu bırakan Gareth Bale kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Gareth Bale futbolu bıraktığını açıkladı. Southampton altyapısında yetişen Bale Galler Milli Takımının en skorer oyuncusu olma unvanını da taşıyor. Öte yandan oyuncuya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler detayları Gareth Bale kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularla araştırıyor. Gareth Bale hayatı ve biyografisine ilişkin tüm bilgiler.

Gareth Bale Milli Takım ve kulüp kariyerini noktaladığını duyurdu. Bu son dakika haberinin ardından oyuncuya ilişkin detayları merak eden futbolseverler Gareth Bale kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

GARETH BALE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gareth Bale biyografisi ve hayatına ilişkin detaylar şöyle;



Galler Milli Futbol Takımı'nın da kaptanı olan Bale, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dikkatlice ve uzun süre düşündükten sonra hem kulüp hem de milli takım kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Sevdiğim sporu yapma hayalimi gerçekleştirdiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum." ifadelerine yer verdi.



33 yaşındaki Bale, en skorer (41 gol) ve en fazla maça çıkan (111) futbolcusu olduğu Galler Milli Takımı'nı bırakmanın, kariyerinin açık ara en zor kararı olduğunu belirtti.



Southampton altyapısından yetişen Bale, Tottenham'da 6 sezon oynadıktan sonra 2013'te 101 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e giderek adından söz ettirmişti.



Bale, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığı Real Madrid'de yaşadığı uzun süreli sakatlıklardan dolayı düzenli olarak forma giyememişti.


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Gareth Bale kimdir? Futbolu bırakan Gareth Bale kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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