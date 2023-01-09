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Giriş Tarihi: 9.1.2023 13:31

İhtiyar delikanlı Muslera!

TANER KARAMAN
İhtiyar delikanlı Muslera!

Fenerbahçe karşısında performansı ile yine göz dolduran Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, kariyerinin de ilerleyen yaşına rağmen zirvesine çıktı. İşte öne çıkan istatistikleri...

Fenerbahçe karşısında performansı ile yine göz dolduran Fernando Muslera kariyerinin de ilerleyen yaşına rağmen zirvesine çıktı. Uruguaylı file belçisi an itibarıyla maç başına kurtarış yüzdesini %75'e çıkarırken, bu değerle ligimizin en iyisi durumuna geldi. Muslera aynı zamanda adını Avrupa'da da duyurdu. Deneyimli kaleci Avrupa'nın 10 büyük ligi içerisinde ise bu alanda 10.sıraya yükselmeyi başardı. Muslera çıktığı 16 lig maçında 12 gol kalesinde görürken, maç başına 3.2 kurtarış oranıyla da 7 maçta kalesini gole kapattı.

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İhtiyar delikanlı Muslera!
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