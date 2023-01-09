Mame Diouf Gümrük’e ‘Dur’ dedi

Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Arabam.com Konyaspor arasındaki gol düellosunda kazanan çıkmadı: 3-3. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım, 7. dakikada Ozdoev ve 33'te Diagne ile iki farklı üstünlüğü yakaladı. Konuk ekip ise 65 ile 72. dakikalarda Mame Biram Diouf'un attığı gollerle skora dengeyi getirdi. 88'de Kerim Frei, İstanbul ekibini yeniden öne geçirirken, bir kez daha sahneye çıkan Mame Diouf, 90+5'te tekrar ağları sarsarak sonucu ilan etti. İki maçlık galibiyet serisi biten Karagümrük puanını 20'ye; üst üste 3. beraberliğini alan Konyaspor ise 27'ye yükseltti.Mame Diouf, Süper Lig'de Nisan 2014'ten (Theofanis Gekas-Akhisarspor) bu yana hat-trick yapan ilk Konyasporlu oyuncu oldu.