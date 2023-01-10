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Giriş Tarihi: 10.1.2023 11:04

Çaykur Rizespor, Oğuz Ceylan’la anlaştı

DHA
Çaykur Rizespor, Oğuz Ceylan’la anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü’nde forma giyen 32 yaşındaki Oğuz Ceylan’ı kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına decam ederken son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde forma giyen defans oyuncusu Oğuz Ceylan'la prensipte anlaşmaya vardı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Çaykur Rizesporumuz Oğuz Ceylan'ın kulübümüze transferi için Ankaragücü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Deneyimli defans oyuncusu takımımızın Antalya'daki devre arası hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır. Oğuz'a 'Yuvana Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Çaykur Rizespor, Oğuz Ceylan’la anlaştı
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