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Giriş Tarihi: 10.1.2023

Fransa’da Zidane krizi

Fransa’da Zidane krizi
FRANSA Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet'in Dünya Kupası sonrası ismi milli takım ile anılan Zinedine Zidane ile ilgili, "Benimle iletişime geçmeye çalışmadı. Arasa bile telefonunu açmazdım. Onunla hiç görüşmedik" ifadelerine Mbappe'den de tepki geldi. Mbappe, sosyal medya hesabından, "Zidane Fransa'dır, efsaneye böyle saygısızlık yapılmaz" yorumunu yaptı. Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera ise Le Graet'in ifadeleri için, "Bir futbol ve spor efsanesine karşı hepimizi inciten utanç verici bir saygısızlık" değerlendirmesinde bulundu. Fransız basını da bu açıklamaları sayfalarına taşıdı.

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Fransa’da Zidane krizi
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