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Giriş Tarihi: 11.1.2023 14:48

Galatasaray'ın idmanında Ahmet Çalık unutulmadı

Galatasaray’ın idmanında Ahmet Çalık unutulmadı

Galatasaray, Süper Lig’in 19. haftasında evinde Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bu arada idman öncesinde sarı kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, vefatının 1'inci yıl dönümünde eski futbolcuları Ahmet Çalık'ı, 5 numaralı formasını basın mensuplarına göstererek andı.

Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında evinde Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketlileri ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan Sarı-kırmızılılar, ardından taktik organizasyonlarıyla idmanı tamamladı.

Bu arada idman öncesinde Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, vefatının 1'inci yıl dönümünde eski futbolcuları Ahmet Çalık'ı, 5 numaralı formasını basın mensuplarına göstererek andı.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Galatasaray'ın idmanında Ahmet Çalık unutulmadı
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