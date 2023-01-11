Son dakika Galatasaray haberleri: Muslera’dan Fenerbahçe derbisi için flaş sözler!

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muslera'nın açıklamaları şöyle;

"Ahmet Çalık'ın ailesine baş sağlığı dilemek istiyorum. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı."

Derbi performansımızdan çok memnunuz. Çok zorlandığımız bazı şeyler vardı, onların üzerine gittik. Güzel bir sonuç aldık, dolayısıyla çok mutluyuz.

Fenerbahçe'yi analiz ettik. Asla kolay değil. Sonuç 3-0, onlar da iyi mücadele etti. Taraftar için özel bir şey. O açıdan baktığımızda çok güzel bir galibiyet.

ABDÜLKERİM AÇIKLAMASI

"Abdülkerim Bardakçı, Konyaspor'da çok iyi sezon geçirdi. Türkiye'deki en iyi stoperlerden. Marcao da çok iyi oynadı ve şu an İspanya'da. Çok karşılaştırmaya gerek yok. İkisi de kaliteli oyuncu."

"ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ"

Yönetim büyük değişiklikler yaptı. Hoca değişimi yaptılar, iyi transferler yaptılar. keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Sonuçlar böylece iyi geliyor. Sonuçların iyi gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

"HATAYSPOR MAÇI DAHA ZOR"

Bütün takımlara kıymet biçmek gerekiyor. Türkiye'de bütün takımlara karşı oynamak zor. Fenerbahçe'yi yendik, Hatayspor kolay gibi bir şey yok. Hatayspor maçı daha zor geçecek. Derbiye hazırlanır gibi hazırlanacağız.

"HER GÜN ÇALIŞIYORUM"

Her gün çalışıyorum, en iyisi için çalışıyorum. Galatasaray'a nasıl en iyisini veririm, buna odaklanıyorum. Kimseyle kendimi kıyaslamam. Bunu sizler yapabilirsiniz.

"SERT ELEŞTİRİ YAPILIYOR"

Evde çocuklarla zaman geçiriyorum, çok fazla maç izleyemiyorum. Kalecilere çok sert eleştiriler yapıyorlar. Onlar da insan ve hata yapabilirler.

EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

"Fiziğim el verdiği sürece futbola devam edeceğim. Sonrasında neler olacak göreceğiz."

"ŞAMPİYONLUK BİR HAYAL"

Sezonun bitmesine daha çok var. Her maç zor olacak. Türkiye Kupası var, o da hedeflerimizden biri. Şampiyonluk şu an bir hayal ve bu hayalimizi gerçekleştirmek için devam edeceğiz.