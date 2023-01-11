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Giriş Tarihi: 11.1.2023 15:07 Son Güncelleme: 11.1.2023 15:08

Thierry Henry'den Belçika milli takım iddialarına yanıt! Beliçika milli takımı için...

Thierry Henry’den Belçika milli takım iddialarına yanıt! Beliçika milli takımı için...

Thierry Henry, Belçika Milli Takımı'nın başına geçmek için görüşme yaptığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

2022 Dünya Kupası'nın ardından Roberto Martinez'le yollarını ayıran Belçika Milli Takımı'nda yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor.

Roberto Martinez'in ekibinde yer alan Thierry Henry'nin adı da milli takım için geçse de Henry, bu iddiaları yalanladı. Sky Sports'a açıklama yapan Henry, "Yazılanların aksine teknik direktörlük için Belçika Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmadım ve görüşme gerçekleştirmedim. Gerçeği söylemenin önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

LUKAKU, HENRY'Yİ İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Belçika Milli Takımı ve Inter'in yıldızı Romelu Lukaku ise daha önce yaptığı bir açıklamda, Roberto Martinez dönemi sonrasında takım için en iyi adayın Thierry Henry olduğunu söylemişti.

Lukaku açıklamasında, "Benim için Henry, Belçika'nın bir sonraki teknik direktörü. Hiç şüphe yok, bunu açıkça söylüyorum: Bir sonraki teknik direktör o olacak. Sürekli kazanmak istiyor ve federasyonun her şeyi değiştirmek isteyen bir koç alacağını sanmıyorum."

PİRLO İDDİASI
Öte yandan Belçika basınında yer alan haberlerde Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo'nun da federasyonunun kısa listesinde yer aldığı ve İtalyan antrenörün adaylığını sunduğu belirtildi.

Sezon başında Fatih Karagümrük'le anlaşan Andrea Pirlo'nun sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor.

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Thierry Henry'den Belçika milli takım iddialarına yanıt! Beliçika milli takımı için...
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