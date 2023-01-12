Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ronaldo, çocuklar için Altın Top’unu sattı
Giriş Tarihi: 12.1.2023

Ronaldo, çocuklar için Altın Top’unu sattı

Ronaldo, çocuklar için Altın Top’unu sattı

Yıldız futbolcunun, 5 kez sahip olduğu Altın Top (Ballon d’Or) serisinin bir parçası, bir çocuk hayır kurumu adına müzayedeye çıkarıldı. Kazanan ise 600 bin Euro karşılığında iş insanı Idan Ofer oldu

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'u (Ballon d'Or) 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo, serinin bir parçasını elinden çıkardı. 37 yaşındaki yıldızın 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülü, Londra'da düzenlenen bir hayır kurumu müzayedesiyle İsrail'in en zengin adamı Idan Ofer'e satıldı. Ödül, Make- A-Wish Vakfı'na fon sağlamak için açık artırmaya çıkarıldı ve kazanan Ofer'in 600 bin Euro'luk teklifi oldu. Bu meblağ doğrudan kritik hastalıktan etkilenen çocukların dileklerini yerine getiren çocuk hayır kurumuna gidecek. Forbes'a göre Ronaldo'nun ödülü için kazanan teklifi yapan Ofer'in serveti 9,9 milyar dolar civarında. İsrailli iş insanının Atletico Madrid ve Portekiz kulübü Famalicao'da hissesi bulunuyor. Ronaldo'nun kendisi müzayedeye katılmadı. Ödülün Ofer'e teslim görevini ünlü menajer Jorge Mendes üstlendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altılı masadan kriz vaadi: Adayımız bunu yaparsa ülke yeniden seçime gider
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Sözleşmeli kadro düzenlemesi bugün Meclis’e geliyor
Aldatmak dizisine yeni oyuncu!
SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu davasında o telefon görüşmesi dinlendi! Çok çarpıcı ifadeler: Bir söken ekip var bir de...
Son dakika: Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu...
Son dakika! Bakan Adil Karaismailoğlu A Haber'de duyurdu: Çam Sakura metrosu Şubat'ta açılıyor
İSTANBUL KAR YAĞIŞI için geri sayım! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı? Meteoroloji uyardı!
Edebiyatta da özerklik isteyenler
AK Partili Hamza Dağ'dan altılı masanın yönetim modeli önerisine tepki: Hayal ettikleri Türkiye'ye bakar mısınız?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ronaldo, çocuklar için Altın Top’unu sattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA