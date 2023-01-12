Ronaldo, çocuklar için Altın Top’unu sattı

Yıldız futbolcunun, 5 kez sahip olduğu Altın Top (Ballon d’Or) serisinin bir parçası, bir çocuk hayır kurumu adına müzayedeye çıkarıldı. Kazanan ise 600 bin Euro karşılığında iş insanı Idan Ofer oldu
Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'u (Ballon d'Or) 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo, serinin bir parçasını elinden çıkardı. 37 yaşındaki yıldızın 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülü, Londra'da düzenlenen bir hayır kurumu müzayedesiyle İsrail'in en zengin adamı Idan Ofer'e satıldı. Ödül, Make- A-Wish Vakfı'na fon sağlamak için açık artırmaya çıkarıldı ve kazanan Ofer'in 600 bin Euro'luk teklifi oldu. Bu meblağdoğrudan kritik hastalıktanetkilenen çocuklarındileklerini yerinegetiren çocuk hayır kurumunagidecek. Forbes'a göre Ronaldo'nun ödülü için kazanan teklifi yapan Ofer'in serveti 9,9 milyar dolar civarında. İsrailliiş insanının AtleticoMadrid ve Portekiz kulübüFamalicao'da hissesibulunuyor. Ronaldo'nun kendisi müzayedeye katılmadı. Ödülün Ofer'e teslim görevini ünlü menajer Jorge Mendes üstlendi.