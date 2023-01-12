Ronaldo, çocuklar için Altın Top’unu sattı

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'u (Ballon d'Or) 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo, serinin bir parçasını elinden çıkardı. 37 yaşındaki yıldızın 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülü, Londra'da düzenlenen bir hayır kurumu müzayedesiyle İsrail'in en zengin adamı Idan Ofer'e satıldı. Ödül, Make- A-Wish Vakfı'na fon sağlamak için açık artırmaya çıkarıldı ve kazanan Ofer'in 600 bin Euro'luk teklifi oldu.Forbes'a göre Ronaldo'nun ödülü için kazanan teklifi yapan Ofer'in serveti 9,9 milyar dolar civarında.Ronaldo'nun kendisi müzayedeye katılmadı. Ödülün Ofer'e teslim görevini ünlü menajer Jorge Mendes üstlendi.