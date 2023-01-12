Samet Akaydın Fenerbahçe'de. Sarı-lacivertli kulüp tarafından resmi olarak duyurulan transfer sonrası futbolcuya ilişkin bilgiler merak edilerek Samet Akaydın kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.
Samet Akaydın biyografisi ve tüm detaylar şöyle;
Samet Akaydin, Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giymektedir. Futbola Trabzonspor alt yapısında başlayan Akaydin, 2013 yılında Arsinspor ile profesyonel sözleşme imzalamıştır.
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