UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde sezonun geri kalanında VAR kullanılacak

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, son 16 turuna yükselmek için Trabzonspor'un da İsviçre'nin Basel takımıyla 16-23 Şubat tarihlerinde oynayacağı play-off turu maçlarından itibaren VAR uygulanacak.

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve play-off turunu geçmesi halinde Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rakiplerinin belirleneceği kuralar ise 24 Şubat'ta çekilecek ve Türk takımlarının son 16 turundaki maçlarında ve finale giden yoldaki maçlarında VAR uygulaması gerçekleştirilecek.