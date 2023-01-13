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Giriş Tarihi: 13.1.2023 20:32 Son Güncelleme: 13.1.2023 20:32

Kerem Aktürkoğlu, Ahmet Çalık'ı unutmadı! Hatayspor maçında attığı golden sonra formasını açtı...

Kerem Aktürkoğlu, Ahmet Çalık’ı unutmadı! Hatayspor maçında attığı golden sonra formasını açtı...

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor’u ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 9’uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra tribünlere dönen yıldız oyuncu, geçtiğimiz yıl vefat eden Ahmet Çalık’ın formasını açtı.

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın ligde geçen hafta Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Dries Mertens kadroda yer almazken, Berkan Kutlu ve Milot Rashica da yedeğe çekildi.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadı'nın tribünlerini doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, son haftalarda etkili performansıyla liderlik koltuğuna oturan takımlarına destek verdi.

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının geçen hafta deplasmanda 3-0 yendiği Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.

AHMET ÇALIK'IN FORMASINI AÇTI

Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, Hatayspor karşısında 9'uncu dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılıların yıldız ismi, bu sezon 7'inci golünü attı.

Nef Stadı'nda oynanan maçta attığı golden sonra geçtiğimiz yıl vefat eden Ahmet Çalık'ın formasını açan Kerem Aktürkoğlu, alkış topladı.

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Kerem Aktürkoğlu, Ahmet Çalık'ı unutmadı! Hatayspor maçında attığı golden sonra formasını açtı...
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