Kerem Aktürkoğlu, Ahmet Çalık’ı unutmadı! Hatayspor maçında attığı golden sonra formasını açtı...

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın ligde geçen hafta Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Dries Mertens kadroda yer almazken, Berkan Kutlu ve Milot Rashica da yedeğe çekildi.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadı'nın tribünlerini doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, son haftalarda etkili performansıyla liderlik koltuğuna oturan takımlarına destek verdi.
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının geçen hafta deplasmanda 3-0 yendiği Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.
AHMET ÇALIK'IN FORMASINI AÇTI
Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, Hatayspor karşısında 9'uncu dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılıların yıldız ismi, bu sezon 7'inci golünü attı.
Nef Stadı'nda oynanan maçta attığı golden sonra geçtiğimiz yıl vefat eden Ahmet Çalık'ın formasını açan Kerem Aktürkoğlu, alkış topladı.