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Giriş Tarihi: 14.1.2023 22:43

Emre Belözoğlu'ndan İlhan Palut sözleri! "Nuri'den ve benden rahatsız..."

AA
Emre Belözoğlu’ndan İlhan Palut sözleri! Nuri’den ve benden rahatsız...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 1-0 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, sonucun kendilerini üzdüğünü söyleyerek, İlhan Palut'a atıfta bulundu. İşte tüm detaylar...

Emre Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geride kalan sezonun şampiyonu olan önemli bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Bizim adımıza üzüntü verici. Oyunun ilk yarısı bizim istediğimiz gibi değildi. Trabzonspor'un istediği şekilde ilerledi. Oyuna belli bölümlerinde dahil olduk." dedi.

İkinci yarıdan daha memnun olduğunu anlatan Belözoğlu, "Oyuncularımın ikinci yarıda göstermiş olduğu oyuna bağlılık ve motivasyonları bizi mutlu etti. Kaybetmek üzüntü verici ama sonuç itibarıyla futbolda bunlar var. Önümüzde çok maçımız var. Ligin ilk 3'ünde kalmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve üstüne UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gidebileceğimiz yere kadar yere gitmek istiyoruz. Sonuçtan üzgünüz. Trabzonspor'u tebrik ederim." şeklinde konuştu.

İLHAN PALUT SÖZLERİ

Son dönemde, kendisi gibi, Nuri Şahin ve İlhan Palut gibi isimlerin Türk futbolunda çok daha fazla konuşulduğu hatırlatılan Emre Belözoğlu, "İlhan Palut bizden rahatsız, benden, Nuri'den. Erken çıktığımızı dair düşünceleri olduğunu söylüyor. Biz İlhan Palut'un başarısından rahatsız değiliz. Devam etmesi, çok daha başarılı olması yönünde arzumuz, isteğimiz var." açıklamasını yaptı.

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Emre Belözoğlu'ndan İlhan Palut sözleri! "Nuri'den ve benden rahatsız..."
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