Kayserispor fırtınası

Süper Lig'de 19. haftanın açılış karşılaşmasında Yukatel Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 4-1 devirerek 4 maçlık mağlubiyet serisini bitirip nefes aldı.nedeniyle sahaya forvetsiz çıkmak zorunda kalan sarı-kırmızılılar, 23'te Hosseini'nin golüyle öne geçti. 31'de Kemen farkı 2'ye yükseltirken, en uçta oynayan Gökhan Sazdağı durumu 3-0'a getirdi. 52'deYiğido'yu umutlandırdı: 3-1. Ancak 69'da bir kez daha sahneye çıkan Kemen, skoru belirleyen golü attı: 4-1.