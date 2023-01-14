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Giriş Tarihi: 14.1.2023

Kayserispor fırtınası

Kayserispor fırtınası

Hosseini, Kemen (2) ve Gökhan’ın golleriyle kazanan sarı-kırmızılılar, 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi

Süper Lig'de 19. haftanın açılış karşılaşmasında Yukatel Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 4-1 devirerek 4 maçlık mağlubiyet serisini bitirip nefes aldı. Thiam, Gavranovic ve İlhan Parlak'ın sakatlığı nedeniyle sahaya forvetsiz çıkmak zorunda kalan sarı-kırmızılılar, 23'te Hosseini'nin golüyle öne geçti. 31'de Kemen farkı 2'ye yükseltirken, en uçta oynayan Gökhan Sazdağı durumu 3-0'a getirdi. 52'de Robin Yalçın, ceza sahası dışından müthiş bir füze göndererek Yiğido'yu umutlandırdı: 3-1. Ancak 69'da bir kez daha sahneye çıkan Kemen, skoru belirleyen golü attı: 4-1. Bu sonuçla 15 puanda kalan Sivas, galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken düşme hattından da kurtulamadı.

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Kayserispor fırtınası
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