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Giriş Tarihi: 14.1.2023 20:23 Son Güncelleme: 14.1.2023 20:31

Manchester derbisinde kazanan United oldu! Guardiola'nın öğrencilerine soğuk duş...

İHA
Manchester derbisinde kazanan United oldu! Guardiola’nın öğrencilerine soğuk duş...

Manchester United, Premier Lig’in 20. haftasında evinde karşılaştığı Manchester City’i 2-1 mağlup etti. İşte tüm detaylar...

Ligin 20. haftasında oynanan derbide Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Manchester City'yi konuk etti.

İlk devresi golsüz sona eren mücadelenin 60. dakikasında rakip fileleri havalandıran Jack Grealish, konuk takımı 1-0 öne geçirdi.

Bu gole 78. dakikada Bruno Fernandes ve 82. dakikada Marcus Rashford ile cevap veren Manchester United, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Üst üste 5. maçını kazanan Manchester United, 38 puanla üçüncü sıraya yükseldi. İkinci basamaktaki Manchester City ise 39 puanda kaldı.

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Manchester derbisinde kazanan United oldu! Guardiola'nın öğrencilerine soğuk duş...
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