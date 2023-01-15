İspanya Süper Kupa’da şampiyon Barcelona! Xavi ilk kupasını kazandı...

XAVI'NİN TEKNİK DİREKTÖR OLARAK BARCELONA'DA İLK KUPASI

İspanya Süper Kupa'da Barcelona, Real Madrid'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Barcelona bu sonucun ardından İspanya Süper Kupa'yı 14'üncü kez müzesine götürdü. Öte yandan Barcelona'nın teknik direktörü Xavi, takımıyla teknik direktör olarak ilk kez bir kupa kazanma başarısı gösterdi.