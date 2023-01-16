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Giriş Tarihi: 17.1.2023 00:09

Aston Villa Jhon Duran'ı renklerine bağladı!

AA
Aston Villa Jhon Duran’ı renklerine bağladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kolombiyalı genç santrfor Jhon Duran'ın transferi konusunda kulübü Chicago Fire ile anlaşma sağladı.

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kolombiyalı genç santrfor Jhon Duran'ın transferi konusunda kulübü Chicago Fire ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Duran'a ödenecek bonservis bedeli konusunda Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından Chicago Fire ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Jhon Duran, vize işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne girecek ve İngiltere temsilcisiyle sözleşme imzalayacak.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Aston Villa, bu transfer için 15 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Altyapısından yetiştiği Kolombiya'nın Envigado takımından geçen yıl Chicago Fire'a transfer olan Duran, ABD ekibinde 28 karşılaşmada 8 gole imza attı. Genç yetenek, Kolombiya Milli Takımı'nda ise 3 maçta görev aldı.

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Aston Villa Jhon Duran'ı renklerine bağladı!
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