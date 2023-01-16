Burak Yılmaz Fortuna Sittard’a hayat verdi! PSV’ye geçit yok...

Hollanda Eredivisie'de 16. haftada Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Fortuna Sittard evinde zorlu rakibi PSV'yi konuk etti. 4 gollü maçta kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Hollanda Ligi'nde zirve için Feyenord, Alkmaar ve Ajax ile mücadele eden PSV, deplasmanda son dakikalarda resmen yıkıldı. İlk yarı Fortuna Sittard'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.