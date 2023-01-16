Transfer yasağı kalktı! Galatasaray’da Uğur Çiftçi sevinci yaşanıyor...

G.SARAY BORCUNU ÖDEDİ TRANSFER YASAĞI KALKTI

Uğur Çiftçi için her konuda anlaşan Aslan, bir anda Torreira'nın menajerinin sebep olduğu transfer yasağı ile karşılaştı. Yönetim, FIFA tarafından koyulan yasak için 18 bin 500 Euro'luk borcu ödedi ve sorunu bitirdi.