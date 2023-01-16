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Giriş Tarihi: 16.1.2023 09:21 Son Güncelleme: 16.1.2023 09:23

Transfer yasağı kalktı! Galatasaray'da Uğur Çiftçi sevinci yaşanıyor...

Transfer yasağı kalktı! Galatasaray’da Uğur Çiftçi sevinci yaşanıyor...

Ara transfer dönemine hızlı girmek isteyen Galatasaray ilk transferini yaptı. Lucas Torreira’nın menajerine olan 18 bin 500 Euro’luk borcu ödeyip transfer yasağını kaldıran sarı-kırmızılılar, deneyimli sol beki açıklamaya hazırlanıyor. SABAH Spor'un usta yazarlarından Levent Tüzemen ise Uğur Çiftçi için çok dikkat çeken yorumlar yaptı.

Süper Lig'de üst üste 8 maç kazanan Galatasaray liderliğini sürdürmeye devam ederken en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4 yaptı. G.Saray, ara transferde nokta atışı hamleler yapmak için kolları da sıvadı.

VAN AANHOLT İLE YOLLARIN AYRILMASI PLANLANIYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, sezonun ilk yarısında kötü performansı nedeniyle ilk 11'deki yerini kaybeden Van Aanholt ile yollarını ayırmak istiyor. Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş da sakatlıklar nedeniyle takımı yalnız bırakınca bu bölgeye takviye için listedeki isimler tek tek değerlendirildi.

G.SARAY BORCUNU ÖDEDİ TRANSFER YASAĞI KALKTI

Uğur Çiftçi için her konuda anlaşan Aslan, bir anda Torreira'nın menajerinin sebep olduğu transfer yasağı ile karşılaştı. Yönetim, FIFA tarafından koyulan yasak için 18 bin 500 Euro'luk borcu ödedi ve sorunu bitirdi.

Sivasspor ile 600 bin Euro bonservis karşılığında anlaşan Galatasaray, 30 yaşındaki sol bek Uğur'u hafta içinde resmen kadrosuna katacak.

LEVENT TÜZEMEN: BURUK ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞACAK!

Galatasaray Uğur Çiftçi'yi alarak doğru yaptı. Emre Taşdemir istikrarlı olsaydı, Kazımcan'ın sakatlığı kısa sürseydi Okan hoca yerli sol bek almazdı.

Uğur, ligin en tecrübeli sol beki. En son Sivas'ta Türkiye Kupası'nı kazandılar. Dengeli, sol ayağına hakim, pozisyon bilgisi yüksek ve en önemlisi güçlü ortalar yapabiliyor.

Uğur yarışta G.Saray'a güç katacak, Okan hocanın yerli oyuncu olarak elini güçlendirecek. Okan hoca, Uğur sayesinde kafasındaki yabancı oyuncuları daha özgürce kullanacaktır. Yani Abdülkerim, Kerem, Barış, Yunus, Berkan ve Uğur'dan oluşan 6 Türk oyuncunun 3'ünü rahatlıkla kullanacak, hücum hattı, seçim konusunda daha fazla özgürlüğe kavuşacak.

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Transfer yasağı kalktı! Galatasaray'da Uğur Çiftçi sevinci yaşanıyor...
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