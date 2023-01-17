Messi - Ronaldo rekabetinde son perde beIN Sports’ta

15 yılı aşkın süredir futbol dünyasındaki en büyük rekabeti yaratan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Paris Saint-Germain ile Suudi Arabistan'ın en başarılı iki takımı olan Riyad kulüpleri Al Hilal ve Al Nassr oyuncularından seçilecek karma bir takım arasındaki mücadelede karşı karşıya geliyor.

Toplamda 12 Ballon d'Or ve birçok ödül kazanarak başarılarıyla uzun süredir futbolu domine eden ikilinin belki de son kez kozlarını paylaşacağı mücadele 19 Ocak Perşembe günü 20.00'da beIN SPORTS 4'te olacak.