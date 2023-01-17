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Giriş Tarihi: 17.1.2023 14:18 Son Güncelleme: 17.1.2023 14:18

Messi - Ronaldo rekabetinde son perde beIN Sports'ta

Messi - Ronaldo rekabetinde son perde beIN Sports’ta

Lionel Messi’nin liderliğindeki Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından oluşan seçkin bir karmayla karşı karşıya geliyor. Messi ve Ronaldo’yu buluşturan mücadele, 19 Ocak Perşembe 20:00’da beIN SPORTS 4’te ekrana gelecek. Messi ve Ronaldo en son 8 Aralık 2020’de karşı karşıya gelmişti.

15 yılı aşkın süredir futbol dünyasındaki en büyük rekabeti yaratan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Paris Saint-Germain ile Suudi Arabistan'ın en başarılı iki takımı olan Riyad kulüpleri Al Hilal ve Al Nassr oyuncularından seçilecek karma bir takım arasındaki mücadelede karşı karşıya geliyor.

Toplamda 12 Ballon d'Or ve birçok ödül kazanarak başarılarıyla uzun süredir futbolu domine eden ikilinin belki de son kez kozlarını paylaşacağı mücadele 19 Ocak Perşembe günü 20.00'da beIN SPORTS 4'te olacak.

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Messi - Ronaldo rekabetinde son perde beIN Sports'ta
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