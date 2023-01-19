Fenerbahçe Beko, evinde Monaco’yu 4 sayı farkla geçti

Karşılamaya etkili başlayan taraf Fenerbahçe oldu. 3 sayı çizgisinin gerisinden Booker ile etkili olan sarı-lacivertli ekip, boyalı alanı da Motley ve Hayes-Davis ile etkili kullanınca periyodun bitimine 5.20 kala farkı 9 sayıya çıkardı: 17-8. Periyodun kalan bölümlerinde Mike James'in skor oyunuyla dengeyi sağlayan Monaco farkı eritti ve ilk periyot 20-20 eşitlikle sona erdi.

İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe, periyodun hemen başında 7-2'lik seri yakalayarak 27-22 öne geçti. Bu dakikanın ardından oyun üstünlüğünü eline geçiren Fransa ekibi, 10-0 seri yakalayarak 5 sayı farkla öne geçti: 27-32. Kalan bölümde hücumdaki etkinliğini sürdüren Monaco, aradaki farkı daha da açmayı başarınca soyunma odasına 47-39 önde girdi.

Üçüncü periyoda iki takım da hücumda sayı bulmakta zorlanarak başladı. Periyodun bitimine 6.48 kala Motiejunas'ın basketiyle deplasman ekibi farkı 10'a çıkarsa da Wilbekin üzerinden 5 sayı bularak farkı eriten Fenerbahçe, televizyon molasına 5 sayı geride girdi: 47-52. Molanın ardından Motley ile etkili olan sarı-lacivertli ekip, Wilbekin'in serbest atıştan bulduğu sayıyla bitime 2.11 kala öne geçti: 56-55. Kalan bölümde Monaco üstünlüğü tekrar eline geçirse de periyodun son saniyesinde Wilbekin ile isabet bulan Fenerbahçe, skoru 60-60'a getirdi ve son periyoda bu skorla gidildi.

Son periyoda Monaco 6-0'lık seri ile başlayarak skoru 60-66'ya getirdi. Bu dakikanın ardından kontrolü eline geçiren Fenerbahçe, Guduric ve Motley ile hücumda etkili oldu. Guduric'in bitime 5.21 kala bulduğu 3 sayılık isabet ile sarı-lacivertli ekip, farkı 7'ye kadar çıkardı: 75-68. Karşılaşmanın son dakikasına 84-80 önde girdi. 32 saniye kala Diallo ile isabeti bulan Monaco farkı 2'ye indirdi: 84-82. Marko Guduric ile isabeti bulamayan Fenerbahçe, son saniyede Brown'ın sayısına engel olamayınca normal süre 84-84 sona erdi ve uzatma bölümüne gidildi.

Uzatma bölümünde Fenerbahçe, Hayes-Davis ve Guduric ile etkili olurken son 55 saniyeye ev sahibi ekibin 94-91 üstünlüğü ile girildi. Bitime 17 saniye kala Guduric'in serbest atışlarıyla farkı 5'e çıkaran Fenerbahçe, James'in 3 sayılık basketine engel olamayınca son 10 saniyede skor 96-94'e geldi.

Kalan bölümde hata yapmayan sarı-lacivertliler, parkeden 98-94 galip ayrıldı.