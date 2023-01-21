Fenerbahçe’den Real Vallodolid’in Sol Beki Lucas Olaza’ya Transfer Kancası!

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 38 puanla lider Galatasaray 'ın ardından 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe, sol bek arayışlarını sürdürürken, konuyla ilgili olarak İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

FENERBAHÇE'DEN LUCAS OLAZA'YA İLGİ İDDİASI

İspanya basınından Pucela Fichajes'te yer alan haberde Real Vallodolid'in futbolcusu Lucas Olaza'ya Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu aktarıldı. Haberde Uruguaylı futbolcunun Vallodolid takımında düzensiz bir sezon geçirdiği ve ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

FENERBAHÇE'YE ARJANTİN VE YUNANİSTAN'DAN RAKİP

Sol bek Lucas Olaza için son haftalarda birkaç Arjantin ve Yunan takımının ilgisi olduğu belirtildi. Ayrıca kısa süre önce bir Türk takımı olan Fenerbahçe'nin de futbolcuyu gündemine aldığı vurgulandı.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Şu an da Fenerbahçe'nin Olaza için herhangi bir teklifte bulunmadığı fakat sol bek bölgesini güçlendirmek için oyuncuyla yakından ilgilendiği aktarıldı. Fenerbahçe'nin amacının ise futbolcuyu zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu olmadan haziran sonuna kadar kadroya dahil etmek olarak ifade edildi.

LUCAS OLAZA'NIN KARİYERİ

Lucas Olaza profesyonel anlamda futbola Brezilya'nın Atletico PR takımında başladı. Ardından ilk Avrupa deneyimi olarak İspanya'nın Celta Vigo takımına transfer oldu. Uruguaylı sol bek sonrasında ise kiralık olarak Boca Juniors, CA Talleres, Elche gibi takımların formasını terletti. Lucas Olaza kısa süre önce ise kiralandığı Elche'den Real Vallodolid'e geri döndü.

LUCAS OLAZA'NIN PERFORMANSI

Lucas Olaza'nın, Real Valladolid ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor. Uruguaylı futbolcu, sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da görev alabiliyor.

Olaza, bu sezon Real Valladolid'de 9 maçta sahaya çıktı, gol veya asist katkısı sağlayamadı. (ajansspor)