Okan Buruk’tan galibiyet hedefi açıklaması! 2 isim için transfer sözleri...

"KALEYE ÇOK UZAK OLAN POZİSYONA OFSAYT VERİLDİ VE KALEYE YAKIN POZİSYONDA OFSAYT VERİLMEDİ"

Antalyaspor maçında yedikleri gol için ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Pozisyonu izledim. Aslında arkadaki fark biri kaleye çok yakın, bugünkü pozisyonda. Biri kaleye çok uzaktı. Kaleye çok uzak olan pozisyona ofsayt verildi ve kaleye yakın pozisyonda ofsayt verilmedi. Hakemlerin takdiri. VAR'daki hakemi uyardı mı bilmiyoruz. Belki VAR kayıtları açıklanır. Geçen verilen ofsaytta vurup, vuramayacağı bilmediğimiz pozisyonda ofsayt verildi. Ofsayt verilmesi gerekirdi gibi gözüküyor ama verilmedi. Yapacak bir şey yok. Hakem hocalarımız bunla ilgili daha net konuşacaktır" dedi.

"HEDEFİMİZ BU GALİBİYET SAYISINI ARTTIRMAK"

Üst üste alınan galibiyetlerin sarı-kırmızılı camianın yakaladığı bir başarı olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Camia olarak bu sene kenetlendik. Bu galibiyet serisi Galatasaray'a ait. Hep beraber bunu yakaladık. İçerideki işimizi doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz oyuncularımızla birlikte. Hedefimiz bu sayıyı arttırabilmek. Bu da bir motivasyon aslında. Oyuncularımıza maç öncesinde söylüyorum. Bu rekorların altına imza atacak olan oyuncular. Takım içerisinde birliktelik de çok önemli. Önemli oyuncular, kaliteli oyuncular var. Onlarla birlikte daha iyisini yapmaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.