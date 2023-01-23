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Giriş Tarihi: 23.1.2023 22:17

Konyaspor siftahı mağlubiyetle yaptı! Ankaragücü zorlu maçı kazandı...

DHA
Konyaspor siftahı mağlubiyetle yaptı! Ankaragücü zorlu maçı kazandı...

Spor Toto Süper Lig'in 20’nci haftasında Konyaspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü’ne 1-0 mağlup oldu. Ankaragücü’ne galibiyeti getiren golü 51’inci dakikada Zahid kaydetti.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Konyaspor, konuk ettiği Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 51'inci dakikada Zahid kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada ceza alanı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Çekiçi'nin sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
18'inci dakikada topla buluşan Michalak'ın ceza alanı dışından vuruşu direkten döndü.
37'nci dakikada ceza alanı sol çaprazından Bytyqi'nin ortasında Diouf'un kafa vuruşu kalecide kaldı.
51'inci dakikada Rodrigues'in ceza alanı sol çaprazında ortasında Ali Sowe topu ceza alanına indirdi topla buluşan Zahid'in vuruşu ağlarla buluştu.0-1
84'üncü dakikada Michalak'ın sol kanattan ortasında Uche'nin kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

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Konyaspor siftahı mağlubiyetle yaptı! Ankaragücü zorlu maçı kazandı...
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