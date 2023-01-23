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Giriş Tarihi: 23.1.2023 17:11

Türkiye Fair Play Ödülleri için aday önerme süreci başladı

AA
Türkiye Fair Play Ödülleri için aday önerme süreci başladı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK), fair-play bilincinin ülke genelinde yaygınlaşması için örnek davranışlar sergileyen kişi ve kuruluşların takdir ve teşvik edilmeleri, genç kuşakların bu yönde özendirilmeleri için her yıl düzenlediği “Türkiye Fair Play Ödülleri”ne aday gösterim süreci başladı.

Komiteden yapılan açıklamaya göre, aday gösterilmek istenen kişi veya kuruluşların fair playi hak ettiğine inanılan davranışının 2022 yılı içerisinde gerçekleşmiş olması gerekiyor.

Adaylık gerekçesi ile fotoğraf, video gibi kanıtlayıcı belgelerin de aday formuna ekleneceği başvurular, 31 Mart tarihinde sona erecek.

Yarışma; sportif davranış, sportif kariyer ve sportif tanıtım kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Adaylık formunun ise 31 Mart Cuma akşamına kadar TMOK Fair Play Komisyonunun Olimpiyatevi'ndeki adresine posta yoluyla ya da dijital olarak gönderilebilecek.

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Türkiye Fair Play Ödülleri için aday önerme süreci başladı
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