Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da derbi sonrası verilen prim ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 24.1.2023 10:34 Son Güncelleme: 24.1.2023 10:50

Galatasaray'da derbi sonrası verilen prim ortaya çıktı!

Galatasaray’da derbi sonrası verilen prim ortaya çıktı!

Süper Lig'de üst üste 9 maç kazanan Galatasaray'da moraller yerindeyken, yönetim tarafından verilen primler de belli oldu. Beşiktaş, Başakşehir ve Sivasspor sonrası 5'er milyon TL prim ile ödüllendirilen oyuncuların Fenerbahçe galibiyeti sonrası aldığı prim de belli oldu.

Ligde üst üste 9 hafta kazanan Galatasaray'da oyuncular; Beşiktaş, Başakşehir ve Sivasspor maçlarının ardından yönetim tarafından 5'er milyon TL ile ödüllendirilmişti.

Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisini tribünde izleyen başkan Dursun Özbek, 3-0'lık galibiyetin ardından soyunma odasına inerek Okan Buruk ve oyuncuları tebrik etmiş, 10 milyon TL prim sözü vermişti.

MUSLERA&GOMİS TEKLİF ETTİ

Giresun deplasmanı öncesinde takıma 10 milyon TL olan derbi priminin ödeneceği öğrenildi. Kaptan Muslera ve Gomis'in önerisiyle A Takım kadrosunda bulunan her oyuncu eşit prim alıyor, ilk 11 - yedek ayrımı yapılmıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: NATO konusunda bizden destek yok!
CHP'li başkandan eski şoförüne kıyak! Belediye çalışanlarını canından bezdirdi
'Karne hediyesi et' çarpıtması! O anne de konuştu: Evimiz arabamız var, yoksul değiliz
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! İstanbul'da hangi metro hatları açılacak?
Habertürk'ten bilinçli algı operasyonu! 'Karne hediyesi et' yalanında anne tüm gerçeği açıkladı: Çocuğumun kulağına fısıldayıp söylettiler
EYT’liler önce e-devlet’e girmeli!
CHP’li Başkandan skandal paylaşım! Lozan Antlaşmasına aykırı ifadeler: Tepkiler gelince sildi
Aday olması artık zor
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT açıklaması
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da derbi sonrası verilen prim ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA