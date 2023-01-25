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Giriş Tarihi: 25.1.2023 09:36 Son Güncelleme: 25.1.2023 09:55

Fenerbahçe son dakikalarda attığı gollerle kazanıyor! Son iki maçını...

UĞUR ÇEM
Fenerbahçe son dakikalarda attığı gollerle kazanıyor! Son iki maçını...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe son dakikada attığı gollerle kazanmaya devam ediyor. Sarı Lacivertliler, Süper Lig'de attığı gollerin 14'ünü 76-90. dakikalar arasında bulurken, UEFA Avrupa Ligi’nde de 6 kez fileleri havalandırıp 6 puanı hanesine yazdırdı.

Deplasmanda Ümraniyespor'u 89. dakikada attığı golle 2-1 deviren Fenerbahçe, son iki maçını bu şekilde kazandı. 76-90 dakikalar arasında ve uzatmalarda rakiplerine 14 gol atan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in bu alanda en fazla ağları sarsan takımı oldu. Kanarya, 19 maçın 11'inde fileleri havalandırarak hanesine 9 puan yazdırdı. Arda Güler, Batshuayi, Valencia ve Rossi ikişer; Alioski, İrfan, Serdar, Henrique ve Berisha birer kez rakip kalecileri mağlup etti. Bir gol de (Glumac-Ümraniyespor) rakibin hediyesi oldu.

AVRUPA ARENASINDA GRUP LİDERLİĞİ GELDİ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de benzer bir performans sergiledi. Son 15 dakika ve uzatma bölümünde 6 gol kaydetti. Bu performans, sarı-lacivertlilerin gruptan lider çıkmasına büyük katkı sağladı. Batshuayi 2, Valencia, Zajc ve Emre Mor 1'er kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe diğer golü Larnaca formasıyla Rafael Mamas'ın, topu kendi ağlarına göndermesiyle buldu.

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Fenerbahçe son dakikalarda attığı gollerle kazanıyor! Son iki maçını...
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