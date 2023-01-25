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Giriş Tarihi: 25.1.2023 10:15 Son Güncelleme: 25.1.2023 10:32

Haris Seferovic'e İtalya'dan talip çıktı! Salernitana ve Verona...

SPOR SERVİSİ
Haris Seferovic’e İtalya’dan talip çıktı! Salernitana ve Verona...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Haris Seferovic'e İtalya Serie A takımlarından Verona ve Salernitana talip oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ara transfer döneminde takıma takviye yapmaya hazırlanırken bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncuları netleştirmeye çalışıyor.

Sarı Kırmızılı ekibin sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Haris Seferovic beklenen performansı gösteremezken, hayal kırıklığı yarattı.

Teknik ekibin gözden çıkardığı ve kendisine kulüp bulmasını istediği oyuncuya İtalya'dan talip çıktı.

İsviçreli oyuncu Aslan'dan yıllık 2.3 milyon Euro alırken bu bedeli fazla bulan Verona görüşmelerden geri çekildi. Haris Seferovic, bu sezon forma giydiği 13 resmi maçta sadece 3 gol kaydedebildi.

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Haris Seferovic'e İtalya'dan talip çıktı! Salernitana ve Verona...
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