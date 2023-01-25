Haris Seferovic’e İtalya’dan talip çıktı! Salernitana ve Verona...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ara transfer döneminde takıma takviye yapmaya hazırlanırken bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncuları netleştirmeye çalışıyor.
Sarı Kırmızılı ekibin sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Haris Seferovic beklenen performansı gösteremezken, hayal kırıklığı yarattı.
Teknik ekibin gözden çıkardığı ve kendisine kulüp bulmasını istediği oyuncuya İtalya'dan talip çıktı.
İsviçreli oyuncu Aslan'dan yıllık 2.3 milyon Euro alırken bu bedeli fazla bulan Verona görüşmelerden geri çekildi. Haris Seferovic, bu sezon forma giydiği 13 resmi maçta sadece 3 gol kaydedebildi.