Spor Toto 1. Lig’de 22. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 22. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
27 Ocak Cuma:
20.00 Göztepe-Beyçimento Bandırmaspor: Mehmet Türkmen
28 Ocak Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Altınordu-Dyorex Boluspor: Alper Akarsu
19.00 Pendikspor-Gençlerbirliği: Emre Kargın
29 Ocak Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altay: Raşit Yorgancılar
13.30 Adanaspor-Bodrumspor: Feridun Daldaş
16.00 Yeni Malatyaspor-Eyüpspor: Muhamet Ali Metoğlu
19.00 Altaş Denizlispor-Manisa FK: Yunus Dursun
30 Ocak Pazartesi:
20.00 Yılport Samsunspor-Erzurumspor FK: Oğuzhan Çakır