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Giriş Tarihi: 25.1.2023 13:56

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

AA
Spor Toto 1. Lig’de 22. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 22. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

27 Ocak Cuma:
20.00 Göztepe-Beyçimento Bandırmaspor: Mehmet Türkmen

28 Ocak Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Altınordu-Dyorex Boluspor: Alper Akarsu

19.00 Pendikspor-Gençlerbirliği: Emre Kargın

29 Ocak Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altay: Raşit Yorgancılar

13.30 Adanaspor-Bodrumspor: Feridun Daldaş

16.00 Yeni Malatyaspor-Eyüpspor: Muhamet Ali Metoğlu

19.00 Altaş Denizlispor-Manisa FK: Yunus Dursun

30 Ocak Pazartesi:
20.00 Yılport Samsunspor-Erzurumspor FK: Oğuzhan Çakır

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Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
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