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Giriş Tarihi: 25.1.2023 21:52

UEFA yeni değişiklikleri resmen açıkladı!

AA
UEFA yeni değişiklikleri resmen açıkladı!

UEFA Uluslar Ligi ile FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ve Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin formatlarında bazı değişiklikler yapıldı. İşte tüm detaylar...

UEFA'nın açıklamasına göre, İsviçre'nin Nyon kentinde toplanan UEFA İcra Kurulu, 2024'ün eylül ayından itibaren oynanacak erkek milli takım organizasyonlarının statüsünde ufak değişiklikler yapmayı kararlaştırdı.

Bu doğrultuda UEFA Uluslar Ligi'ne mart ayında oynanacak yeni bir eleme turu eklenecek. Böylece kasımda sona eren grup aşaması ile yeni yılın haziran ayında oynanan finaller arasında süreklilik sağlanacak.

A Ligi grup birincileri ve ikincileri, çift maçlı eleme usulüne göre yapılacak çeyrek finallere katılacak ve eşleşmelerin galipleri UEFA Uluslar Ligi Dörtlü Finali'ne yükselecek.

A Ligi üçüncüleri ve B Ligi ikincilerinin yanı sıra B Ligi üçüncüleri ve C Ligi ikincileri de çift maçlı eleme usulüne göre yükselme-küme düşme karşılaşmaları oynayacak.

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ve Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki grup sayıları, 10'dan 12'ye yükselecek. Katılımcılar 4'erli veya 5'erli 12 gruba ayrılacak.

Takımların birbirleriyle oynayacağı iç saha-deplasman maçlarının ardından gruplarda ilk sırayı alanlar, doğrudan finallere gidecek. İkinci sıradaki ekipler ise ya doğrudan katılma hakkı kazanacak ya da play-off maçlarına çıkacak.

5'li gruplarda yer alan takımlar, mart ayında, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalleri veya yükselme-küme düşme karşılaşmalarında mücadele edecek takımlar da haziran ayında elemelere başlayacak. 4'lü gruplarda yer alan ekipler ise elemelerdeki ilk maçlarını eylülde yapacak.

UEFA SÜPER KUPASI'NDA EV SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ

İcra kurulu ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı öncesi Kazan'da oynanması planlanan 2023 UEFA Süper Kupası'nın yerini değiştirdi.

Maçın, 16 Ağustos 2023 tarihinde Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda yapılmasına karar verildi.

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UEFA yeni değişiklikleri resmen açıkladı!
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