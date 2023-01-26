Kayserispor’da Miguel Cardoso’nun hedefi, İstanbulspor maçından 3 puan!

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düz koşuyla başlayan idman, ısınma hareketleriyle devam etti. Ardından sarı-kırmızılı futbolcular, teknik çalışma ve kısa alanda pas çalışması gerçekleştirdi.



Cardoso: "İstanbulspor maçından 3 puan almak istiyoruz"

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kayserispor'un 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Cardoso, "Hazırlıklarımız iyi bir şekilde ilerliyor. Şu anda haftanın ortasına geldik. Hafta içi maç olmadığından dolayı bu hafta normal bir hafta gibi çalışma fırsatımız var. Önümüzdeki İstanbul maçı bizim için önemli. Son olarak Beşiktaş'a karşı bir mağlubiyet almıştık. Bu maçtan 3 puan almak istiyoruz. Evimize bu şekilde dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe eşleşmesi hakkında ise Cardoso, "Bu maça daha var. Odak noktamız ilk maçımız olan İstanbulspor maçı. Lige konsantreyiz. Tabii ki Fenerbahçe zor bir rakip, zor bir maç olacak. Dediğim gibi şu anki odak noktamız lig" şeklinde konuştu.



Ethem Balcı: "İstanbulspor maçına hazır olduğumuzu hissediyoruz"

Sarı-kırmızılıların 19 yaşındaki futbolcusu Ethem Balcı da, "Hazırlıklarımız sürüyor. İstanbulspor maçına hazır olduğumuzu hissediyoruz. Beşiktaş maçında mağlup olduk ama İstanbulspor maçını kazanıp ligde yukarı sıralara çıkmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıp bu maçı kazanmayı düşünüyoruz. Ligde inşallah hocam süre verdiği sürece elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Ligde de gol atmak, asist yapmak gibi hedeflerim var. İnşallah bunları en kısa sürede gerçekleştireceğimi düşünüyorum" diye konuştu.