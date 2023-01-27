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Giriş Tarihi: 27.1.2023 15:07

Fenerbahçe'de savunmanın yıldızına Premier Lig'den dev talip! Attila Szalai..

Fenerbahçe’de savunmanın yıldızına Premier Lig’den dev talip! Attila Szalai..

Spor Toto Süper Lİg ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai'ye İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool talip oldu.

Spor Toto Süper Lİg ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai'ye İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool talip oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, savunmanın 1 numarası Virgil van Dijk'in sakatlığı sonrası sol stoper arayışına başladı.

Szalai'ye ülkesinde 'Macar Van Dijk' yakıştırması yapıldığı, 25 yaşındaki stoperin ara transfer dönemi için en uygun isimler arasında olduğu kaydedildi.

Buna göre İngiliz devi, Attila Szalai'yi transfer hedefi haline getirdi. Haberde, Liverpool'un normalde Türkiye'den bir oyuncuyu alma konusunda tereddütlü olacağı ancak Kim Min-jae 'nin Napoli'de kısa sürede sergilediği performansın, bu yöndeki olumsuz görüşleri azalttığı belirtildi.

SZALAI İÇİN ADA'DAN DEV TALİP
Fenerbahçe'nin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'ye dev bir talip çıktı; Liverpool

LIVERPOOL SOL STOPER ARIYOR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, savunmanın 1 numarası Virgil van Dijk'in sakatlığı sonrası sol stoper arayışına başladı.

KIM'IN ALTERNATİFİ
Buna göre ilk tercihin Kim olduğu ancak bu oyuncunun yüksek maliyetinin Lirvepool'u alternatif isimlere yönlendirdiği kaydedildi.

HEDEF ATTILA SZALAI
Bu gelişme sonrası İngiliz devi, Attila Szalai'yi transfer hedefi haline getirdi. Haberde, Liverpool'un normalde Türkiye'den bir oyuncuyu alma konusunda tereddütlü olacağı ancak Kim Min-jae 'nin Napoli'de kısa sürede sergilediği performansın, bu yöndeki olumsuz görüşleri azalttığı belirtildi.

EN UYGUN İSİMLERDEN
Szalai'ye ülkesinde 'Macar Van Dijk' yakıştırması yapıldığı, 25 yaşındaki stoperin ara transfer dönemi için en uygun isimler arasında olduğu kaydedildi.

SZALAI'NIN MALİYETİ
İngiliz basını, Szalai için yapılacak teklifi yazmasa da maliyetinin, Kim Min-jae'den çok daha düşük olacağı vurgulandı.

VAN DIJK'I ANDIRIYOR
Attila Szalai, sadece uzun boyu ve fizik gücüyle değil; isabetli uzun pasları, hızı ve oyunu okuma yeteneğiyle de Van Dijk'i andırdığı yorumu yapıldı.

GEÇİCİ BİR ÇÖZÜM DEĞİL
Jürgen Klopp'un, Szalai'yi Hollandalı yıldızın yokluğunda sadece 'geçici bir çözüm' olarak görmediği ve ileride onun yerini alabileceğine inandığı da kaydedildi.

BU SEZON RAKAMLARI
Fenerbahçe'de bu sezon 32 maça çıkan Attila Szalai, 1 kez gol sevinci yaşadı.


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Fenerbahçe'de savunmanın yıldızına Premier Lig'den dev talip! Attila Szalai..
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