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Giriş Tarihi: 27.1.2023 09:32 Son Güncelleme: 27.1.2023 09:54

Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nın yarı finalinde

AA
Real Madrid, İspanya Kral Kupası’nın yarı finalinde

İspanya Kral Kupası'ndaki derbi maçta Real Madrid, Atletico Madrid'i uzatma sonunda 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Kupayı 19 kez müzesine götüren Real Madrid ile 10 şampiyonluğu bulunan Atletico Madrid, çeyrek finalde karşılaştı. Ev sahibi Real Madrid, Atletico Madrid'den Morata'nın 19. dakikada attığı gole, 79. dakikada Rodrygo ile cevap verdi. Normal süre 1-1 tamamlanınca uzatmalara gidildi.

Atletico Madrid, Savic'in 99. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik oynamasını iyi değerlendiren Real Madrid, Benzema'nın 104 ve Vinicius'un 120+1'inci dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Diğer eşleşmede ise Valencia'yı 3-1 mağlup eden Athletic Bilbao adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçlarla Copa Del Rey'de son 4'e kalan takımlar Real Madrid, Osasuna, Ath. Bilbao ve Barcelona oldu.

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Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nın yarı finalinde
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