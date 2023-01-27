Süper Lig devleri transfer karşı karşıya geldi! Florian Thauvin...

DEVLERİN THAUVIN YARIŞI

Süper Lig'de şampiyonluk adayları Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. Süper Lig'in dev ekipleri, Fransız yıldız Florian Thauvin ile ilgileniyor.

MENAJERLER ÖNERDİ

Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen ve 23 Ocak'tan beri boşta olan Fransız yıldız Florian Thauvin'in menajeri, oyuncusunu Süper Lig'in üç devine sundu.

SAĞLIK RAPORLARI İNCELENECEK

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yıldız oyuncunun şartlarını değerlendireceği ve buna göre hareket edeceği belirtildi. 2018 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Thauvin'in Tigres'le neden yollarını ayırdığı son dönemdeki form ve sakatlık durumunun araştırılması kararı alındı. Üç kulüp de tecrübeli oyuncunun sağlık raporlarını detaylı bir şekilde inceleyecek.

50 MİLYON EUROYA YÜKSELMİŞTİ

Fransız kanat oyuncusu Florian Thauvin, 2018 yılında Marsilya forması giyerken, değeri 50 milyon euroya kadar yükselmişti. Marsilya öncesinde ise; Newcastle United, Lille, Bastia, Grenoble takımlarının formasını giymişti.

GEÇEN SEZON 5 GOL KATKISI

Fransa futbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen Thauvin, milli takımda 10 kez forma giydi. Yıldız oyuncu, Tigres formasıyla 10 maça çıkarken, 3 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.

59 MAÇ KAÇIRDI

THAUVIN 2013-2014 sezonunda bu yana sakatlıklarla boğuşuyor. Tecrübeli futbolcu bu süreçte Marsilya ve Tigres'te tam 59 maç kaçırdı. Son sezonunda 8 maçı kaçırmak zorunda kaldı.