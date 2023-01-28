Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son Divan Kurulu toplantısında oyuncularına teklifler geldiğini açıkladı. Özbek'in işaret ettiği isimler arasında Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu yer alıyor. En fazla piyasası olan oyuncu ise Nelsson. Sezon başında Sevilla'nın 13 milyon Euro önerdiği Danimarkalı stoperi, İtalyan ve İngiliz kulüpleri de listesine ekledi.

Ara transfer döneminde 24 yaşındaki oyuncuyu satmayı düşünmeyen G.Saray, sezon sonunda teklifleri değerlendirecek. Sarı-kırmızılılar, serbest kalma maddesi 25 milyon Euro olan Nelsson'a alternatif aramaya başladı. Fransız ekibi Reims'te oynayan Andreaw Gravillon için somut adım atıldı. Fransız kulübüne 4 milyon Euro'luk teklifte bulunan yönetim, Gravillon'u da ikna etmek üzere...



BEŞİKTAŞ DA PEŞİNDEYDİ



Nelsson ile aynı yaşta olan 1998 doğumlu Fransız pasaportlu savunmacı, atletizmi ile dikkat çekiyor. Sezonun ikinci yarısında Nelsson-Abdülkerim ikilisini yedeklemesi planlanan Gravillon'u Beşiktaş da istemişti.

