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Giriş Tarihi: 28.1.2023 10:25

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Nelsson’un veliahtı Andreaw Gravillon

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Nelsson’un veliahtı Andreaw Gravillon

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, sezon sonu satma planları yaptığı Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un yerini şimdiden dolduruyor. Sarı kırmızılılar, Fransız ekibi Reims’te oynayan Andreaw Gravillon için 4 milyon Euro teklif etti. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son Divan Kurulu toplantısında oyuncularına teklifler geldiğini açıkladı. Özbek'in işaret ettiği isimler arasında Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu yer alıyor. En fazla piyasası olan oyuncu ise Nelsson. Sezon başında Sevilla'nın 13 milyon Euro önerdiği Danimarkalı stoperi, İtalyan ve İngiliz kulüpleri de listesine ekledi.

Ara transfer döneminde 24 yaşındaki oyuncuyu satmayı düşünmeyen G.Saray, sezon sonunda teklifleri değerlendirecek. Sarı-kırmızılılar, serbest kalma maddesi 25 milyon Euro olan Nelsson'a alternatif aramaya başladı. Fransız ekibi Reims'te oynayan Andreaw Gravillon için somut adım atıldı. Fransız kulübüne 4 milyon Euro'luk teklifte bulunan yönetim, Gravillon'u da ikna etmek üzere...

BEŞİKTAŞ DA PEŞİNDEYDİ

Nelsson ile aynı yaşta olan 1998 doğumlu Fransız pasaportlu savunmacı, atletizmi ile dikkat çekiyor. Sezonun ikinci yarısında Nelsson-Abdülkerim ikilisini yedeklemesi planlanan Gravillon'u Beşiktaş da istemişti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Nelsson’un veliahtı Andreaw Gravillon
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