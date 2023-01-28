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Giriş Tarihi: 28.1.2023 14:44

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan transfer atağı! Fabian Balbuena...

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan transfer atağı! Fabian Balbuena...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Brezilya Ligi ekibi Corinthians'ta forma giyen Fabian Balbuena ile ilgileniyor.

Spor Toto Süper Lig'de dün akşam konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden ve üst üste 5. galibiyetine imza atan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.

BEŞİKTAŞ ARADIĞI STOPERİ BREZİLYA'DA BULDU

Wout Weghorst'un ayrılmasının ardından yerini eski oyuncusu Vincent Aboubakar ile dolduran siyah-beyazlı takım, transferde rotasını Brezilya'ya çevirdi.

FABİAN BALBUENA, BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE

Tudo Timao sitesinde yer alan habere göre; Beşiktaş, Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Corinthians'ta sezon sonuna kadar kiralık olarak oynayan Fabian Balbuena ile ilgilendiği iddia edildi.

TRANSFERİ BİR İŞ ADAMI BİTİRMEK İSTİYOR

Haberde, Brezilyalı bir iş adamının, 31 yaşındaki Paraguaylı savunma oyuncusunu Beşiktaş'a götürmek istediği belirtildi.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA: "BALBUENA KALMAK İSTİYOR"

Oyuncunun durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Corinthians Başkanı Duilio Monteiro Alves, "Balbuena kalmak istiyor ve kulübüyle konuşacağız. Maycon ile müzakere etmek bile kolay değildi, çünkü yapamazsınız. Zaman dilimi ve savaş sorunu var" şeklinde konuştu.

BONSERVİSİ DİNAMO MOSKOVA'DA

Öte yandan Corinthians, Fabian Balbuena'yı sezon başında Rus ekibi Dinamo Moskova'dan 30 Haziran 2023 tarihine kadar kiraladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Brezilya kulübüyle 3 maçta görev alan ve 270 dakika sahada kalan savunma oyuncusunun Dinamo Moskova ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor.

Kariyerinde Cerro de Franco, Rubio Nu, Nacional, Libertad ve West Ham gibi takımlarda da oynayan Paraguaylı stoper, 29 kez de milli takım formasını giydi, 1 gol ve 1 asist kaydetti. (Ajansspor)

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Son dakika haberi: Beşiktaş'tan transfer atağı! Fabian Balbuena...
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