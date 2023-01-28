Son dakika haberi: Trabzonspor’da kan kaybı! Hatayspor geriden geldi 3 puanı aldı...

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Bakasetas orta sahadan ceza sahası içine doğru pasını aktardı. Burada Bardhi kaleci Erce'nin önde olduğunu görünce penaltı noktası üzerinde kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada Onur pasında topla buluşan Boudjemaa sağdan hızlı bir şekilde ceza sahası içine doğru girdi ve pasını Bertuğ'a verdi ve onun şık bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Zorbay Küçük önce golü verirken, daha sonra VAR'dan pozisyonu inceleme tavsiyesi geldi. İnceleme sonrasında Boudjemaa'nın Vitor Hugo'ya faul yaptığı gerekçesi ile Zorbay Küçük golü iptal etti.