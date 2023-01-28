Son dakika haberi: Trabzonspor’da kan kaybı! Hatayspor geriden geldi 3 puanı aldı...

Süper Lig'in 21. haftası tüm heyecanıyla devam ediyor.
Cumartesi günü maçında Hatayspor'a konuk olan son şampiyon Trabzonspor, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.
Ev sahibi Hatayspor'un gollerini El Kaabi ve Bertuğ Yıldırım atarken, Fırtına'nın tek golünü Enis Bardhi kaydetti.
Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu skorla beraber 35 puanla 6. sırada yer alırken, Hatayspor 20 puanla 14. sıraya yükseldi
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Bakasetas orta sahadan ceza sahası içine doğru pasını aktardı. Burada Bardhi kaleci Erce'nin önde olduğunu görünce penaltı noktası üzerinde kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-1
18. dakikada Onur pasında topla buluşan Boudjemaa sağdan hızlı bir şekilde ceza sahası içine doğru girdi ve pasını Bertuğ'a verdi ve onun şık bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Zorbay Küçük önce golü verirken, daha sonra VAR'dan pozisyonu inceleme tavsiyesi geldi. İnceleme sonrasında Boudjemaa'nın Vitor Hugo'ya faul yaptığı gerekçesi ile Zorbay Küçük golü iptal etti.
37. dakikada Lobjanidze sağdan ceza sahası içine ortasında kaleye topu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.
44. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Djaniny sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Erce meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
45+5. dakikada Bertuğ'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin içeriye doğru çevirdiği topu alan Kaan Kanak bomboş pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.