Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Wilson Isidor atağı!

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Rusya Ligi'nde Lokomotiv Moskova forması giyen Wilson Isidor'u kadrosuna katmak istiyor. Detaylar.

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 2 maçını kazanan ve lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya, Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde transferinde mutlu sona ulaştı. Oyuncu sağlık kontrolleri için Türkiye'ye geliyor.

FENERBAHÇE, WILSON ISIDOR'UN PEŞİNDE



Jayden Oosterwolde transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'nin, Rusya Ligi'nde Lokomotiv Moskova forması giyen Fransız golcü Wilson Isidor ile de ilgilendiği iddia edildi.



FENERBAHÇE WILSON ISIDOR'A TEKLİF GÖTÜRDÜ



Fotomaç'ın derlediği Rus basınının iddiasına göre sarı-lacivertliler, Rusya'nın Lokomotif Moskova takımında forma giyen Haiti asılı Fransız golcü Wilson Isidor'a teklif götürdü.

FIFA'nın Rusya'ya sağladığı avantajı kullanarak ayrılabilecek olmasına rağmen 22 yaşındaki genç oyuncu Isidor'un, Lokomotiv'e olan saygısından dolayı bu opsiyonu göz ardı ettiği hatırlatıldı.



3 TAKIM DAHA PEŞİNDE



Lokomotif'in de bu yüzden 22 yaşındaki golcüye kiralık olarak izin verebileceği iddia edildi. Lorient, Lyon ve Schalke kulübünün de listesinde olan Isidor, TFF'nin U-21 yaş sınırı kapsamı dışında.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Fenerbahçe transfer etse bile 14 yabancıdan birisi olarak kullanacak. Wilson Isidor bu sezon Lokomotiv Moskova'da 17 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 4 gol kaydetti ve 4 de asist yaptı.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan golcü oyuncuan, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Wilson Isidor, 2022 yılında 3.5 milyon euro'ya Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu. Fransa alt yaş kategorilerinde 23 maçta forma giydi.