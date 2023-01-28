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Giriş Tarihi: 28.1.2023 10:38 Son Güncelleme: 28.1.2023 10:46

Trabzonspor'da sakatlar iyileşti, moraller düzeldi

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da sakatlar iyileşti, moraller düzeldi

Trabzonspor’da Hatay maçı öncesinde sevindiren gelişme: Siopis, Gomez, Abdülkadir Ömür ve Peres’ten iyi haber geldi, Avcı’nın kâbusu bitti.

Trabzonspor'un Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Siopis, Maxi Gomez, Abdülkadir Ömür ve Bruno Peres farklı sakatlıklar nedeniyle bazı antrenmanları kaçırmıştı. Oyuncuların tedavi süreci devam ederken kimlerin sahaya çıkabileceği merak konusuydu.

Ancak dün yapılan son idmana bu futbolcuların tamamı katıldı. Tüm isimlerin sakatlıklarını atlatması ve oynayabilecek durumda olması teknik heyeti de sevindirdi. Kasık bölgesindeki ağrıları tamamen geçen Abdülkadir'in de ilk 11'de olacağı öğrenildi. Marek Hamsik ile Gbamin ise son idmanda ağrıları olduğu için maç kadrosuna dahil edilmedi. Edin Visca ve Dorukhan'ın sakatlıkları ise devam ediyor.

LAHTIMI VE KEREM IÇIN GÖZLER AVCI'DA
Bu arada Trabzonspor'da sadece 54 dakika oynayabilen Lahtimi ile hiç süre alamayan Kerem Şen'e İstanbulspor talip oldu. İki oyuncuyu da sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen sarı-siyahlılara yanıt teknik heyetten gelen rapora göre verilecek. İstanbul ekibi ayrıca Koita için de nabız yoklayacak.

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Trabzonspor'da sakatlar iyileşti, moraller düzeldi
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