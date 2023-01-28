Trabzonspor’da sakatlar iyileşti, moraller düzeldi

Ancak dün yapılan son idmana bu futbolcuların tamamı katıldı. Tüm isimlerin sakatlıklarını atlatması ve oynayabilecek durumda olması teknik heyeti de sevindirdi. Kasık bölgesindeki ağrıları tamamen geçen Abdülkadir'in de ilk 11'de olacağı öğrenildi. Marek Hamsik ile Gbamin ise son idmanda ağrıları olduğu için maç kadrosuna dahil edilmedi. Edin Visca ve Dorukhan'ın sakatlıkları ise devam ediyor.