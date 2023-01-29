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Giriş Tarihi: 29.1.2023 11:37

Adana Demirspor, Demokratik Kongolu Britt Assombalonga ile yollarını ayırdı

AA
Adana Demirspor, Demokratik Kongolu Britt Assombalonga ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, forvet oyuncusu Britt Assombalonga'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı. Adana Demirspor, sol kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı TFF 2. Lig takımlarından TECO Karacabey Belediyespor'a kiraladı.

Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Britt Assombalonga'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Assombalonga, 2021-2022 sezonu öncesi İngiliz ekiplerinden Middlesbrough'tan transfer edilmişti. Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla 40 resmi maçta 12 gol atan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 14 resmi karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.

ARDA OKAN KURTULAN KARACABEY BELEDİYESPOR'A KİRALANDI

Adana Demirspor, sol kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı TFF 2. Lig takımlarından TECO Karacabey Belediyespor'a kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Okan Kurtulan'ın, TFF 2. Lig kulüplerinden TECO Karacabey Belediyespor'a yarım sezon kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen 20 yaşındaki Arda, sezon öncesinde Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

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Adana Demirspor, Demokratik Kongolu Britt Assombalonga ile yollarını ayırdı
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