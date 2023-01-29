Adana Demirspor, Demokratik Kongolu Britt Assombalonga ile yollarını ayırdı

Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Britt Assombalonga'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.