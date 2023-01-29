Medipol Başakşehir, Konyaspor’u konuk ediyor | CANLI

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Lima, Touba, Duarte, Ömer Ali, Mahmut, Aleksic, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka.
Konyaspor: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Michalak, Endri, Bytyqi, Diouf.
Son 6 maçında tek yenilgi alan turuncu-lacivertli ekip, 19 maçta, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 37 puan elde etti.
Son 5 maçında galibiyet alamayan Konyaspor ise 27 puanla 7. sırada bulunuyor.