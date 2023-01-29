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Giriş Tarihi: 29.1.2023 19:01

Medipol Başakşehir, Konyaspor'u konuk ediyor | CANLI

Medipol Başakşehir, Konyaspor’u konuk ediyor | CANLI

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor ile karşılaşıyor. İşte tüm detaylar...

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Lima, Touba, Duarte, Ömer Ali, Mahmut, Aleksic, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka.

Konyaspor: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Michalak, Endri, Bytyqi, Diouf.

Son 6 maçında tek yenilgi alan turuncu-lacivertli ekip, 19 maçta, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 37 puan elde etti.

Son 5 maçında galibiyet alamayan Konyaspor ise 27 puanla 7. sırada bulunuyor.

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Medipol Başakşehir, Konyaspor'u konuk ediyor | CANLI
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