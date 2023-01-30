Hakemliğe kadın eli

Sabri Çelik’in istifasının ardından dün Riva’da sıcak saatler yaşandı. TFF yönetiminin değerlendirmeleri sonucu Lale Orta’da karar kılındı. Akşam da resmi açıklama yapıldı
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'in önceki gün istifa etmesiyle birlikte dün Türkiye Futbol Federasyonu'nda yoğun mesai vardı. Riva'da, yeni MHK başkanı üzerine görüşmeler yapıldı. En güçlü aday olarak, SABAH SPOR'un da duyurduğu gibi eski hakem Lale Orta'nın adı geçti. Yönetimkurulu, bu isim konusunda birleşince akşam saatlerinde resmi açıklama yapıldı. TFF bu kararı, "Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemi olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değerkatarak Türk futbolunu uluslararasıalanda daha yüksek seviyelere getirmekiçin üzerine düşen sorumluluklarıyerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.
İLKLERİ BAŞARDI!
1 Nisan 1960'ta İstanbul'da doğdu. 1976- 89 arasında Türkiye'nin ilk kadın futbol takımı olan Dostlukspor'un kalesini korudu. 1985'te katıldığı kursubirincilikle bitirerek Türkiye'ninilk kadın futbol antrenörü oldu. Aynı esnada hakemlik eğitimi de aldı. Profesyonel 1, 2 ve 3. Lig'de futbol maçı yöneten ilk kadın unvanını aldı. 1995'te 27 ülkeden seçilmiş 54 kadın hakem arasına girerek dünyadaki ilk FIFA kokartlı kadın hakemlerden birisi oldu. 60'ı uluslararası olmak üzere yaklaşık 1500 maçta düdük çaldı. 2005'te Almanya'da oynanan Potsdam-Djurgarden/Alvsjö takımları arasıdaki Kadınlar UEFA Kupası final maçını yönetti. 2003'te UEFA tarafından Avrupa kıtasındaki en iyi 17 hakemden biri olarak seçildi. 2006'da MHK Başkanlığı'na getirilen Mustafa Çulcu'nun yönetiminde yer aldı. Türkiye'de futbol organizasyonları üzerine 'Analitik bir yaklaşım' tezi ile ilk bayan futbol doktoru unvanını aldı ve 2020'de de profesör oldu.
İŞTE YENİ MHK ÜYELERİ
Tolga Özkalfa
Ahmet İbanoğlu
C.Ali Kunak
Prof. Dr. Ali Kızılet
Süleyman Abay
Sadettin Güler
Aynur Aysun Akar
Hamza Mısır