Hakemliğe kadın eli

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'in önceki gün istifa etmesiyle birlikte dün Türkiye Futbol Federasyonu'nda yoğun mesai vardı. Riva'da, yeni MHK başkanı üzerine görüşmeler yapıldı. En güçlü aday olarak, SABAH SPOR'un da duyurduğu gibi eski hakem Lale Orta'nın adı geçti.akşam saatlerinde resmi açıklama yapıldı. TFF bu kararı, "Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemi olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın;inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.1 Nisan 1960'ta İstanbul'da doğdu. 1976- 89 arasında Türkiye'nin ilk kadın futbol takımı olan Dostlukspor'un kalesini korudu.Aynı esnada hakemlik eğitimi de aldı. Profesyonel 1, 2 ve 3. Lig'de futbol maçı yöneten ilk kadın unvanını aldı. 1995'te 27 ülkeden seçilmiş 54 kadın hakem arasına girerek dünyadaki ilk FIFA kokartlı kadın hakemlerden birisi oldu. 60'ı uluslararası olmak üzere yaklaşık 1500 maçta düdük çaldı. 2005'te Almanya'da oynanan Potsdam-Djurgarden/Alvsjö takımları arasıdaki Kadınlar UEFA Kupası final maçını yönetti. 2003'te UEFA tarafından Avrupa kıtasındaki en iyi 17 hakemden biri olarak seçildi. 2006'da MHK Başkanlığı'na getirilen Mustafa Çulcu'nun yönetiminde yer aldı. Türkiye'de futbol organizasyonları üzerine 'Analitik bir yaklaşım' tezi ile ilk bayan futbol doktoru unvanını aldı ve 2020'de de profesör oldu.Tolga ÖzkalfaAhmet İbanoğluC.Ali KunakProf. Dr. Ali KızıletSüleyman AbaySadettin GülerAynur Aysun AkarHamza Mısır