Kayserispor’da Emrah Başssan bu sezon ilk golünü attı!

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Kayserispor, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 4-2lık sonuçla kazanan konuk ekip Kayserispor oldu.

Sarı kırmızılı takımın başarılı kanat oyuncusu Emrah Başsan 68. dakikada Miguel Cardoso'nun yerine oyuna dâhil oldu.

Oyuna girdikten sonra kanatta etkili bir performans ortaya koyan Emrah Başsan 83.dakikada attığı şık frikik golü ile takımını 3-2 öne geçiren isim oldu.

Emrah Başsan, bu sezon Süper Ligde 15 karşılaşmada görev alırken toplam 572 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 2 asist yaptı.