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Giriş Tarihi: 30.1.2023 08:56

Paris St Germain sahasında Reims ile yenişemedi!

AA
Paris St Germain sahasında Reims ile yenişemedi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris St Germain, Lig'in 20. haftasında sahasında konuk ettiği Reims ile 1-1 berabere kaldı.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Reims ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 20. haftasının kapanış mücadelesinde, lider PSG, orta sıralarda yer alan Reims'ı ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi ekip, 51. dakika Neymar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Vitinha'nın yerine ikinci yarının başında oyuna dahil olan Marco Verratti, 59. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek PSG'yi 10 kişi bıraktı.

Ataklarını sıklaştıran konuk ekip Reims, 90+6. dakikada Folarin Balogun'un ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla PSG, 48 puanla liderliğini sürdürdü. Reims ise 26 puanla 11. sırada yer aldı.

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Paris St Germain sahasında Reims ile yenişemedi!
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