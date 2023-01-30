Trabzonspor’un golcüleri suskun

Olağanüstü bir sezonu çifte kupayla kapatan Trabzonspor, büyük beklentilerle başladığı 2022-23 sezonunda ise hayal kırıklığı yaşadı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen bordo-mavililer, Süper Lig'de de taraftarını mutlu edemedi. İşte Fırtına'nın yaşadığı sıkıntılar: Ligde son deplasman galibiyetini 1 Ekim 2022'de Kayserispor'u 2-1 yenerek alan Karadeniz ekibi, o tarihten bu yana oynadığı 5 dış saha maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda attığı 5 gole karşılık da kalesinde 14 gol gördü.



UMUT BOZOK KAYIPLARDA



Trabzonspor'un forvetleri de bu sezon suskun kaldı. Gomez 3, Umut da 2 kez fileleri havalandırabildi. Djaniny ise bütün maçları boş geçti. Öte yandan Umut 9, Gomez ise 3 maçtır gol atamıyor. Geçen sezon 10 maçı çeviren bordomavililer, bu yıl reaksiyon gösteremiyor. Toplamda 5 yenilgi alan Fırtına, bu mücadelelerde bir geri dönüş yapamazken, sadece Gaziantep FK ve Kayseri maçlarından geriye düşmesine rağmen puan kazanabildi. Trabzonspor, puan olarak da geçen sezonun çok gerisinde kaldı. 2021-2022'de ligin 20 maçlık bölümünde 49 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon aynı dönemde 35 puanda kaldı. Ayrıca geçen sezon lig boyunca 38 karşılaşmada 3 kez mağlup olan Karadeniz ekibi, bu sezon 20 maçta 5 defa yenildi, 5 kez berabere kaldı.