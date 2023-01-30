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Giriş Tarihi: 31.1.2023 00:24

Valencia'da Gattuso dönemi sona erdi

AA
Valencia’da Gattuso dönemi sona erdi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Valencia, İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso'nun görevine son verdi.

La Liga ekiplerinden Valencia, İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso'nun görevine son verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşma sonrasında teknik direktör Gattuso'nun görevine son verildiği, yarından itibaren takımın başında antrenmanlara şimdiye kadar altyapı takımlarını çalıştıran teknik direktör Salvador Gonzalez'in çıkacağı bildirildi.

Gattuso, 9 Haziran 2022'de Valencia ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

La Liga'da kötü bir sezon geçiren ve son üç haftadır galip gelemeyen ve Kral Kupası çeyrek finalinde evinde oynamasına rağmen Athletic Bilbao'ya elenen Valencia, ligde 20 puanla 14. sırada bulunuyor.

Valencia'da Türk futbolcu Cenk Özkaçar da forma giyiyor.

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Valencia'da Gattuso dönemi sona erdi
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