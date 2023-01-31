Finalden aylar sonra Nusret Gökçe itirafı: Maçtan birkaç gün sonra...

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda final mücadelesi Arjantin ile Fransa arasında oynanmıştı. Normal süresi 3-3 sona eren karşılaşmanın uzatma dakikalarında da denge bozulmayınca penaltı atışlarına geçilmişti.

Penaltı atışlarının ardından Tangocular, 1986 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası'nı müzesine götürmüştü.

MESSI'YE BİŞT GİYDİRDİLER

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ödül töreninde oyunculara madalyalarını verdi.

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Lionel Messi'ye Katar'ın geleneksel kıyafeti bişt giydirdi.

MESSI TARİHE GEÇTİ

Sonunda şampiyonluğa ulaşan Lionel Messi, Fransa karşısında kupada toplamdaki 26. maçına çıktı ve turnuva tarihinde en çok forma giyen oyuncu oldu, 25 maçlı Alman efsane Lothar Matthaus'u geride bıraktı. Finalde penaltıdan ağları havalandıran, Katar'daki 7. ve son sınavında 3 asistinin yanına 7. golünü ekleyen 35 yaşındaki süperstar, bir Dünya Kupası'nın gruplar dahil her aşamasında ağları havalandıran ilk isim oldu.

NUSRET SAHAYA İNDİ

Kupa seramonisinin ardından Arjantinli futbolcular ve eşleri Lusail Stadyumu'nun çimlerinde kupa sevinici doyasıya kutladı.

Sahada bunlar yaşanırken ekranlara, 'Salt Bea' akımıyla ünlenen Türk Şef Nusret'in indiği görüldü. Angel Di Maria ve Dünya Kupası ile fotoğraf çekilen Nusret, Arjantin'in yedek kalecisi Armani'nin de madalyasını ısırarak poz vermeyi ihmal etmedi.

NUSRET GÖKÇE İTİRAFI

Nusret Gökçe'nin sahaya inmesi Arjantinli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanırken, günler sonra Sergio Agüero'dan bir itiraf geldi.

Sağlık sorunları nedeniyle futbolu bırakmasına rağmen Arjantin Milli Takımı ile Katar'da yer alan ve kupa töreninde de sahada bulunan Agüero, Nusret Gökçe ile ilgili olarak; "Sosyal medyadaki yorumları birkaç gün sonra gördüm.

O zaman farketmemiştim. Birkaç saat sonra bile değil. Birkaç gün sonra...

Uzu yıllardır hasretini çektiğimiz bir şeyi kutluyorduk. Onu farkedemeyecek kadar derinlere dalmıştık.

DOKUNMASI YASAKTI

Kupa töreninin ardından sahaya giren Nusret Gökçe'nin kupayla fotoğrafları da çıkmıştı. Dünya futbolunun patronu FIFA'nın kurallarına göre ise, Dünya Kupası'na belirli kişiler dışında dokunulması kesinlikle yasak.

FIFA'nın bildirisinde şunlar yazıyor; "Dünyanın en tanınmış spor ödüllerindne biri ve paha biçilemez bir ikon olan orjinal FIFA Dünya Kupası'na yalnızca eski kazananlar, devlet başkanları ve seçkin bir grup insan dokunabilir."