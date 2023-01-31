Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Finalden aylar sonra Nusret Gökçe itirafı: Maçtan birkaç gün sonra...
Giriş Tarihi: 31.1.2023 15:34

Finalden aylar sonra Nusret Gökçe itirafı: Maçtan birkaç gün sonra...

Finalden aylar sonra Nusret Gökçe itirafı: Maçtan birkaç gün sonra...

2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazanırken, kupa töreni izlenme rekorları kırmıştı. Türk Şef Nusret Gökçe'nin sahaya inerek kupa ve futbolcularla fotoğraf çekilmesi tepki çekerken, aylar sonra bir itiraf geldi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda final mücadelesi Arjantin ile Fransa arasında oynanmıştı. Normal süresi 3-3 sona eren karşılaşmanın uzatma dakikalarında da denge bozulmayınca penaltı atışlarına geçilmişti.

Penaltı atışlarının ardından Tangocular, 1986 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası'nı müzesine götürmüştü.

MESSI'YE BİŞT GİYDİRDİLER
Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ödül töreninde oyunculara madalyalarını verdi.

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Lionel Messi'ye Katar'ın geleneksel kıyafeti bişt giydirdi.

MESSI TARİHE GEÇTİ
Sonunda şampiyonluğa ulaşan Lionel Messi, Fransa karşısında kupada toplamdaki 26. maçına çıktı ve turnuva tarihinde en çok forma giyen oyuncu oldu, 25 maçlı Alman efsane Lothar Matthaus'u geride bıraktı. Finalde penaltıdan ağları havalandıran, Katar'daki 7. ve son sınavında 3 asistinin yanına 7. golünü ekleyen 35 yaşındaki süperstar, bir Dünya Kupası'nın gruplar dahil her aşamasında ağları havalandıran ilk isim oldu.

NUSRET SAHAYA İNDİ
Kupa seramonisinin ardından Arjantinli futbolcular ve eşleri Lusail Stadyumu'nun çimlerinde kupa sevinici doyasıya kutladı.

Sahada bunlar yaşanırken ekranlara, 'Salt Bea' akımıyla ünlenen Türk Şef Nusret'in indiği görüldü. Angel Di Maria ve Dünya Kupası ile fotoğraf çekilen Nusret, Arjantin'in yedek kalecisi Armani'nin de madalyasını ısırarak poz vermeyi ihmal etmedi.

NUSRET GÖKÇE İTİRAFI
Nusret Gökçe'nin sahaya inmesi Arjantinli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanırken, günler sonra Sergio Agüero'dan bir itiraf geldi.

Sağlık sorunları nedeniyle futbolu bırakmasına rağmen Arjantin Milli Takımı ile Katar'da yer alan ve kupa töreninde de sahada bulunan Agüero, Nusret Gökçe ile ilgili olarak; "Sosyal medyadaki yorumları birkaç gün sonra gördüm.

O zaman farketmemiştim. Birkaç saat sonra bile değil. Birkaç gün sonra...

Uzu yıllardır hasretini çektiğimiz bir şeyi kutluyorduk. Onu farkedemeyecek kadar derinlere dalmıştık.

DOKUNMASI YASAKTI
Kupa töreninin ardından sahaya giren Nusret Gökçe'nin kupayla fotoğrafları da çıkmıştı. Dünya futbolunun patronu FIFA'nın kurallarına göre ise, Dünya Kupası'na belirli kişiler dışında dokunulması kesinlikle yasak.

FIFA'nın bildirisinde şunlar yazıyor; "Dünyanın en tanınmış spor ödüllerindne biri ve paha biçilemez bir ikon olan orjinal FIFA Dünya Kupası'na yalnızca eski kazananlar, devlet başkanları ve seçkin bir grup insan dokunabilir."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Van'da saldırgan köpek dehşeti: 10 yaşındaki Mete Durna hayatını kaybetti
SON DAKİKA: CHP'li Özel canlı yayında açıkladı: 6'lı masa iktidara gelince MİT Başkanı'nı görevden alacak
Cizre’ye kadın eli değdi
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den 'Erdoğan yeniden aday olamaz' diyen 6'lı masaya: Bal gibi de, buz gibi de aday...
Babacan'dan itiraf gibi çıkış: Avrupa bize aferin diyecek!
Son dakika | İşte 6'lı masanın vaatleri: LGBT kararına imza, HDP'ye sinyal
Çanakkale'de yolsuzluk operasyonu: İyi Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin ve 4 personel gözaltında
Tamamen alışkanlıktan
6'lı masa mutabakatta FETÖ'yü de unutmadı: KHK'lılar görevlerine iade edilecek
Forbes F-16 anlaşmazlığında yeni ortaklığı işaret etti: Türkiye’nin tek tercihi ABD değil
ARKADAŞINA GÖNDER
Finalden aylar sonra Nusret Gökçe itirafı: Maçtan birkaç gün sonra...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA